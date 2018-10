Britský pár sa druhýkrát narodil: VIDEO Počas medových týždňov v exotike prekabátil smrť

VANUATU - Britský pár určite do konca života nezabudne na medové týždne, ktoré strávil na ostrovoch Vanuatu v Tichom oceánu. Nebude to však kvôli úžasným spomienkam na romantické chvíle, ale najmä kvôli tomu, že len o chlp unikol hrobárovi z lopaty. Jason Fox (30) a jeho manželka Sally (26) sedeli v lietadle, ktorému sa počas vyhliadkového letu nad sopkou pokazil motor a mohli len dúfať, že sa nad nimi zmiluje šťastena.

Dvojica nastúpila do jednomotorového lietadla cessna, ktorým si chceli z vrchu obhliadnuť aktívnu sopku, no stroj začal mať počas cesty späť k ich hotelu mechanické problémy. Pilotovi sa však podľa portálu MailOnline podarilo vyhnúť zrúteniu do mora a núdzovo pristál na neďalekom ostrove Erromango. Nestihol ale dosadnúť na dráhu a vrazil do stromov.

Zdroj: profimedia.sk

Jason, športový reportér z Jersey, krátko po nehode natočil video, v ktorom uviedol, že mali obrovské šťastie, že leteli práve v blízkosti ostrova. Doteraz neveril na niečo také, ako je osud, ale teraz asi začne. Keby nemali poruke pevninu, skončili by v mori.

Zdroj: profimedia.sk

Keď sa dvojica dostala späť do hotela, Jason sa vyjadril, že problémy začali, keď bolo lietadlo vo výške viac ako jedného kilometra na zemou. Motor zrazu začal bublať a pilot ťahal za všetky možné páky, až kým dvojicu neupozornil, že je čas nasadiť si záchranné vesty. Vystrašená posádka bola rada, že na blízkom ostrove sa nachádza trávnatá dráha, no skončili asi 100 metrov od nej a v takmer plnej rýchlosti napálili do stromov.

Napriek tomu, že zaľúbenci boli poriadne doudieraní a Jason mal podozrenie, že utrpel otras mozgu, všetko dobre dopadlo. Dodal, že ak by sa nachádzali o 30 sekúnd ďalej, keď im odišiel motor, skončili by v mori alebo rozbití o útes.