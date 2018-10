Novomanželia sa opili na svadobnej ceste na Srí Lanke: FOTO Rodina neverila, čo vyparatili

"Keď sme vstúpili do hotela, uvideli sme skupinu starých srílanských mužov, ktorí boli opití ešte z noci predtým, tak sme začali piť s nimi. Hotel vyzeral ošarpano a veľmi lacno, ale bol pri pláži a mal drevený dom na strome, čo sa nám páčilo. Keď sme na pláži pili rum, bolo nám povedané, že hotel bude čoskoro na prenájom," uviedla Gina pre MailOnline.

Zdroj: FB/Gina Lee-Lyons

Dozvedeli sa, že cena nájmu je 10-tisíc libier (cca 11 450 eur) na rok a opitá dvojica si povedala, že by bol skvelý nápad sa vrhnúť na podnikanie. Aj keď všetko začalo ako bláznivý plán z dielne alkoholom nasiaknutých mozgov, začali sa o ňom Gina a Mark potom baviť aj vážnejšie a nasledujúci deň sa stretli so starším párom, s ktorým museli prejednať prevzatie nájmu.

Zdroj: FB/Gina Lee-Lyons

Keďže však pár nerozumel po anglicky, väčšinu konverzácie zabezpečovali ich priatelia, ktorí im prekladali a Gina s Markom vypili opäť viac rumu, ako by mali. Nakoniec sa dohodli, že za trojročný prenájom zaplatia 30-tisíc libier, pričom prvý rok splatia 15-tisíc libier a druhú polovicu do marca 2019. To však nebolo všetko, právny poplatok za získanie licencie ich stál 7000 libier a 6000 libier vrazili do renovácie. Od 1. júla tohto roka sú však oficiálne hrdými prevádzkovateľmi hotela s názvom Lucky Beach Tangalle.

Zdroj: FB/Gina Lee-Lyons

Napriek finančným problémom sa im podarilo zaplatiť polovicu prvej splátky, no v marci tohto roku zistili, že Gina je tehotná. Vtedy budúcu mamičku prepadli výčitky, že peniaze zbytočne investovali do podnikania, ktoré im vôbec nemusí vyjsť. Dokonca aj ich rodina a priatelia si mysleli, že sú idioti a nemali to robiť, keďže ešte stále mali dlhy zo svadby, bývali v malom byte a teraz bolo na ceste aj dieťa.

Zdroj: FB/Gina Lee-Lyons

Nedalo sa však už nič robiť, a tak sa mladomanželia rozhodli, že jednoducho budú bojovať. Napriek počiatočným pochybnostiam sa im podarilo v júli otvoriť hotel so siedmimi izbami a odvtedy nemajú núdzu o pravidelných zákazníkov. Zatiaľ to teda vyzerá tak, že sa im ich podnikateľský zámer vyplatil.