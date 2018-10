Manžel (†22) poslal žene posledné SELFIE z lietadla smrti: O pár minút sa zrútili do mora

Febrianto a jeho manželka Lutfinani Eka Putriová boli zosobášení len necelé dva týždne. Žena novinárom vo svojom dome v Jakarte povedala, že si s partnerom počas toho, ako čakal na odlet, posielali zaľúbené textové správy. Približne pol hodinu pred tragédiou ju potešil fotografiou, ako sedí v lietadle.

Pár spolu konverzoval približne do 6.12 h. miestneho času, stroj vzlietol o 6.20 h. Dve minúty po štarte hlásil pilot problémy a dostal povolenie vrátiť sa späť do Jakarty. Zhruba po 13 minútach sa lietadlo zrútilo.

Zdroj: Facebook

"Keď som videla správy, porovnala som číslo letu s fotografiou letenky, ktorú Deryl poslal," uviedla Putriová. "Hneď som prepukla v plač," dodala. Jej manžel smeroval za novou prácou, čakalo ho zamestnanie na výletnej lodi.

Cesta na letisko mu zachránila život

Na rozdiel od mladíka mal iný Indonézan veľké šťastie, keď kvôli zápche zmeškal let. Sony Setiawan, úradník ministerstva financií, mal byť na palube tragického letu JT610 kvôli ceste, ktorú s kolegami podnikali v pravidelných týždenných intervaloch.

Zatiaľ čo jeho priateľom sa podarilo vysporiadať s dopravnými komplikáciami a let stihli, Setiawan uviazol v kolóne na niekoľko hodín.

Zdroj: SITA/AP Photo/Hadi Sutrisno

Pre AFP uviedol, že spolu s kolegami si vždy vyberajú tento let. "Neviem, prečo bola doprava na diaľnici taká zlá. Zvyčajne prichádzam do Jakarty o 3.00, ale dnes ráno som prišiel na letisko o 6.20 a zmeškal som let," dodal Setiawan, ktorý odteraz určite nebude hromžiť na zápchy.

Problémy s lietadlom

Podľa technického denníka, ktorý získal na nahliadnutie spravodajský server BBC News, mal dva mesiace starý Boeing 737 MAX 8 deň pred nehodou pri lete z turistického ostrova Bali do indonézskej metropoly Jakarty vážne technické problémy. Po vzlete z Denpasaru na Bali v nedeľu večer kolísala v prvých niekoľkých minútach po štarte rýchlosť i výška letu. Stroj okrem iného počas 27 sekúnd klesol o takmer 270 metrov, hoci mal v tej chvíli stúpať. Nakoniec sa jeho správanie stabilizovalo a lietadlo do hlavného mesta Indonézie doletelo.

Zdroj: SITA/BNPB via AP

Televízna hlásateľka Conchita Carolineová v podrobnom komentári na internete napísala, že nástup na nedeľňajší let z Bali mal viac ako hodinu meškanie. Keď konečne cestujúci do Boeingu 737 MAX 8 nastúpili, čakali asi pol hodiny v kabíne bez zapnutej klimatizácie, než ich posádka zase vyzvala na opustenie lietadla. To sa potom vrátilo do parkovacieho priestoru ku kontrole motora.

Zdroj: SITA/AP Photo/Tatan Syuflana

Riaditeľ firmy Lion Air Edward Sirait ale zopakoval, že pred pondelkovým letom z Jakarty do mesta Pangkalpinang na ostrove Bangka, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti ostrova Sumatra, bola porucha na lietadle odstránená. Počasie bolo v pondelok nad Indonéziou priaznivé a obaja piloti boli skúsení - jeden mal nalietaných 6000 a druhý 5000 hodín.