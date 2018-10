Autobusár sa chvastal na internete odpornou vecou: Keď mu na to prišli, dostal padáka

Páchateľ, tridsaťosemročný Charles Whelan z Essexu, bol postavený pred disciplinárnu komisiu a následne prepustený zo zamestnania za hrubé pochybenie. Pozornosť na seba Whelan upútal, keď na internete zdieľal video iného prípadu, kedy dvojpodlažný londýnsky autobus zrazil chodca. Následne ho kontaktoval príbuzný obete a požiadal ho, aby video zmazal. To ale Whelan odmietol a príbuzný sa na neho potom sťažoval v londýnskom dopravnom podniku Transport for London (TfL).

Ten sa prípadom začal zaoberať a zistil, že Whelan sa na facebooku chválil, že zrazil dvoch chodcov, ktorí skončili v nemocnici. Vodič zároveň poukázal na to, že ho súd zbavil viny. V príspevku napísal "To majú za to, že bežia pred autobusom, LOL (smejem sa nahlas)".

Charlie Whelan Zdroj: FB/Charlie Whelan

Na twitteri Whelan tiež zdieľal príspevok o tom, ako prešiel líšku, a tiež, že mu pripadalo vtipné, keď cyklistu zrazil taxík. Po odhalení bol muž zo zamestnania prepustený.