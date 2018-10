Atentát v Afganistane: FOTO Samovražedný útočník zabil kandidáta do parlamentu a ďalších 7 ľudí

KÁBUL - Život jedného z kandidátov do afganského parlamentu a ďalších siedmich ľudí si vyžiadal v utorok samovražedný bombový útok v meste Laškargáh na juhu Afganistanu. Tlačová agentúra AP to uviedla s odvolaním sa na vyjadrenie predstaviteľa samosprávy provincie Helmand, ktorej hlavným mestom je Laškargáh.

Podľa predsedu provinčnej rady Attáhulláha Afghána sa útočník zameral na príbytok Sáleha Mohammada Ačekzaja, kandidujúceho v parlamentných voľbách naplánovaných na 20. októbra. V čase výbuchu, ktorý usmrtil aj viacerých osobných strážcov Ačekzaja, sa v dome konalo nešpecifikované stretnutie.

Zdroj: Twitter/HAmanatt

K zodpovednosti za tento útok sa zatiaľ nikto neprihlásil, bol však spáchaný deň po tom, ako militantné extrémistické hnutie Taliban odsúdilo blížiace sa voľby, pričom varovalo kandidátov a príslušníkov bezpečnostných síl, že sa stanú jeho terčmi, ak sa budú na voľbách podieľať. V provincii Helmand údajne Taliban ovláda takmer 80 percent územia a v posledných mesiacoch jeho bojovníci obkľúčili aj Laškargáh, pripomenula AP.

V pondelok označil Taliban parlamentné voľby za "americké sprisahanie zamerané na ospravedlnenie ďalšej zahraničnej okupácie" a zaprisahal sa, že urobí všetko pre to, aby hlasovaniu zabránil. Za predošlé dva mesiace bolo po celom Afganistane zabitých najmenej osem ďalších kandidátov na kreslá v parlamente. Celkove by malo do 249-členného parlamentu v Kábule kandidovať 2565 osôb vrátane 417 žien.