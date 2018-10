Parlamentné voľby v Afganistane: Komplikácie, násilnosti i mŕtve telá

KÁBUL - V Afganistane sa v sobotu ráno začali prvé parlamentné voľby od roku 2010. Vďaka komplikovanému volebnému systému, prísnym bezpečnostným opatreniam a čiastočne aj nedostatočnej praxi v organizovaní volieb sa nedajú ich výsledky očakávať okamžite, ako je to zvykom v západných krajinách, ale až za dlhé týždne.

Ako informoval hovorca volebnej komisie Azíz Ismaílí, predbežné výsledky by komisia chcela zverejniť do polovice novembra a konečné výsledky budú k dispozícii podľa všetkého až koncom decembra. K chaotickej situácii prispieva aj to, že nie všade v krajine sa voľby konajú naraz. V provincii Kandahár sa uskutočnia až o týždeň, pričom dôvodom na odklad bola nedávna vražda vplyvného šéfa miestnych bezpečnostných jednotiek Abdula Razíka. V provincii Ghazní voľby odložili z dôvodu obáv o bezpečnosť voličov dokonca až na budúci rok.

Sobotňajšie voľby už od rána sprevádzajú násilnosti, útoky hlásia z mnohých častí krajiny. K jednému z nich došlo v metropole Kábul, kde vybuchla nálož umiestnená pod autom predstaviteľa afganskej tajnej služby. Pri tomto útoku nikto nezahynul ani nebol zranený, podobne ako pri útoku v provincii Farah na západe krajiny, kde sa militanti pokúšali ostreľovať mínometom volebnú miestnosť. Zranenie dvoch žien si však vyžiadal útok v provincii Kunar na severovýchode krajiny, kde útočníci ostreľovali cestu vedúcu k volebnej miestnosti.

Voľby sprevádzajú aj technické problémy, v niektorých volebných miestnostiach musia voliči čakať dlhé hodiny v rade, keďže hlasovací proces sa tam z dôvodu technických problémov zasekol. Podľa vplyvného afganského politika a poslanca Muhammada Muhakíka k niektorým volebným miestnostiam síce prišli davy voličov, no len preto, aby zistili, že v nich nie sú členovia volebných komisií, v iných volebných miestnostiach členovia komisií síce boli, ale chýbali im volebné lístky. Technické problémy už krátko po otvorení volebných miestností pripustil v rozhovore pre afganské televízie aj predseda volebnej komisie Abdul Batíh Sajád. Nevylúčil, že komisia sa nakoniec rozhodne z dôvodu týchto problémov voľby predĺžiť.