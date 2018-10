Skvelý zákrok americkej polície: Chytili muža, ktorý sa chcel odpáliť počas blížiacich sa volieb

NEW YORK - Americké úrady zadržali a obžalovali muža, ktorý sa podľa tamojšej prokuratúry plánoval v deň novembrových kongresových volieb odpáliť i spolu s 91-kilogramovou náložou, ktorú sám vyrobil. Paul Rosenfeld (56) sa údajne plánoval 6. novembra vyhodiť do povetria v parku National Mall pred washingtonským Kapitolom, informovala vo štvrtok s odvolaním sa na vyhlásenie prokuratúry spravodajská stanica BBC.

Muž pochádzajúci zo štátu New York chcel podľa prokuratúry svojím činom pritiahnuť pozornosť na politickú teóriu zvanú sortition, v súlade s ktorou sú verejní činitelia vyberaní skôr náhodne než zvolením. Zadržanému Rosenfeldovi, ktorý bol obvinený z výroby a prevážania výbušniny, hrozí 20-ročné väzenie.

Zdroj: SITA/AP Photo/Frank Franklin II

"Ak by uspel... mohlo si to vyžiadať životy náhodných okoloidúcich a zapríčiniť nevýslovnú skazu," povedal William Sweeney, námestník šéfa newyorskej pobočky amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI). Funkčnú nálož našli agenti FBI ešte v utorok, pri prehliadke Rosenfeldovho domu v meste Tappan v štáte New York.

Agenti konali na základe tipu, ktorý dostali od nemenovanej osoby, ktorej sa Rosenfeld so svojím zamýšľaným činom zveril. Samotný Rosenfeld sa podľa prokuratúry neskôr priznal, že materiál na zhotovenie bomby si zakúpil na internete.