Hrdina obetoval vlastný život: VIDEO Dispečer (21) odbavil lietadlo a sám zomrel pri zemetrasení

Otrasy o sile 7,5 stupňa vyvolali prívalovú vlnu cunami, ktorá mala devastujúce následky na ostrove Sulawesi. Nateraz je známych 832 mrtvých, ale mnoho ľudí je pravdepodobne ešte pod troskami, z niektorých sa ozývajú ľudské hlasy.

Agung bol v riadiacej veži, keď udreli prvé otrasy a jeho kolegovia sa evakuovali do bezpečia. Chcel sa uistiť, že lietadlo indonézskej spoločnosti Batik Air v poriadku odštartuje. Keď bolo vo vzduchu, bol Agung presvedčený, že riadiaca veža sa zrúti a vyskočil zo štvrtého poschodia. Do nemocnice ho prevezli s vnútorným zranením a zlomenou nohou. Mladík, ktorý mal o mesiac oslavovať 22. narodeniny, zomrel skôr, ako ho mohol dopraviť do inej nemocnice na nevyhnutné ošetrenie.

Agungovu rakvu niesli vojaci v uniformách, jeho zamestnávateľ ho označil za hrdinu. Na žiadosť rodiny bolo telo prevezené do mesta Makassar na juhu ostrova.