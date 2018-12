FOTO Pasažier si prečítal varovanie na menu v lietadle a neveril vlastným očiam

LONDÝN - Muža, cestujúceho biznis triedou z londýnskeho Heathrow do Chicaga, upútala na jedálnom lístku zvláštna poznámka varujúca pasažierov, aby boli opatrní, pretože v jednom z jedál môže byť namiešaná skutočne zvláštna prísada. Netradičné upozornenie prekvapilo a rozosmialo aj nič netušiace letušky a zabávajú sa na ňom aj užívatelia sociálnej siete.

Na podrobné jedálne lístky obsahujúce alergény sme si už zvykli. Ale položka, na ktorú boli upozornení pasažieri biznis triedy British Airways počas letu z Lonýna do Chicaga, šokovala a zároveň pobavila Dr. Michaela Browna zo Severnej Karolíny natoľko, že ju tweetoval.

Zdroj: TASR/AP

Pod názvom „Domáca dusená divina s rozmarínovými knedľami, pečenými gaštanmi a kelom“ bola totiž poznámka, že toto jedlo môže obsahovať náboje, resp. kúsky nábojov. „Neobjednal som si to, ale ukázal som to letuškám. O ničom nevedeli a dobre sa pobavili,“ hovorí pasažier. Jedna z nich ešte pripomenula, že pri takom počte Američanov na palube by sa nečudovala, keby ich niekto zažaloval. „Do Londýna som priletel z Bombaja, ale táto položka tam určite v ponuke nebola.“

Zdroj: Twitter/Michael L. Brown

Po zverejnení sa na Twitteri objavil komentár, ktorý celú situáciu vyhodnotil tak, že letecká spoločnosť vyšla v ústrety Američanom a robí všetko preto, aby sa cítili ako doma. „Je to iba pridané železo,“ napísal ďalší. „Ide o upozornenia, ktoré sú preventívne,“ vyjadril sa hovorca spoločnosti British Airways.