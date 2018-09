Veľký problém francúzskej líderky: Po vyjadrení o Daeši ju posielajú na psychiatriu

Le Penová zverejnila drastické fotografie na sociálnej sieti Twitter v decembri 2015, niekoľko týždňov po koordinovaných útokoch Daeš v Paríži, ktoré si vyžiadali 130 mŕtvych. Neskôr jej odňali poslaneckú imunitu a hrozí jej pokuta a väzenie. Obvinili ju z rozširovania materiálov, ktoré "závažným spôsobom poškodzujú ľudskú dôstojnosť".

Le Penová (50) vo štvrtok tvítovala duplikát rozhodnutia súdu z 11. septembra, ktorý ju vyzýva, aby tieto testy absolvovala "čo najskôr". Líderka nacionalistickej strany Národné zhromaždenie (RN) túto požiadavku odmietla a prirovnala ju k metódam, ktoré používajú totalitné režimy. Podľa nej ide o úsilie francúzskej vlády zdiskreditovať ju.

"Tento režim začína byť naozaj desivý. Myslela som si, že sa to už skončilo, ale nie! Za to, že som odsúdila hrôzy Dáišu, ma tento 'spravodlivý systém' posiela na psychiatrické testy," uviedla Le Penová. Politička zdieľala dané zábery v reakcii na vyjadrenia francúzskeho novinára, ktorý prirovnal jej stranu (vtedy ešte Národný front - FN) k IS.

Inkriminované zábery ukazovali popravy zajatcov tejto extrémistickej skupiny vrátane dekapitácie amerického reportéra Jamesa Foleyho. Na ďalších snímkach bolo vidno, ako tank prechádza po mužovi, iná fotografia zobrazovala muža upaľovaného zaživa v železnej klietke. "Toto je Dáiš!" napísala Le Penová v sprievodnej poznámke. Dáiš je arabským akronymom pre starší názov IS.

Ak ju súd uzná za vinnú, na základe francúzskych zákonov jej hrozí trest odňatia slobody až na tri roky a pokuta 75.000 eur. Daná legislatíva trestá osoby za zverejňovanie brutálnych záberov, ktoré by mohli zhliadnuť maloleté osoby. Le Penová však takýto prístup považuje za porušovanie svojej slobody prejavu.