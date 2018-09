Emma (35) zažila v poslednú noc na dovolenke v Turecku peklo: Za dobrý skutok tvár na kašu

Útok sa odohral minulý týždeň v posledný deň dovolenky v tureckom letovisku Icmeler. Emma s kamarátmi stretla Angličana Declana Marshalla (27) v nočnom klube a keď sa dozvedeli, že sa nemá ako vrátiť domov, ponúkli mu pohovku na prespanie.

Zdroj: FB/Emma Higginson

"Išla som do svojej izby a zaspala, ale o pár minút neskôr bol v mojej posteli a snažil sa so mnou mať sex. Povedala som mu, že nemám záujem. Spomínam si, že mi povedal, že nemám žiadny rešpekt, ale ja som mu vysvetlila, že mám priateľa. Potom ma dvakrát udrel a ja som stratila vedomie," uviedla Emma pre denník The Sun.

Zdroj: FB/Emma Higginson

Prebudila sa na balkóne a zistila, že všade je krv. Muž z izby ušiel. Emma skončila v nemocnici v Marmarise. Utrpela fraktúru lebky aj nosa. Lekári ju museli pozašívať 50 stehmi a má obrovské bolesti.

"Chcem, aby všetci videli, čo mi tento muž urobil. Moja mama a sestra ma sotva spoznali. Všade mám modriny a chcem ísť domov, ale nemôžem, pretože lekári tvrdia, že moje zranenia sú príliš vážne na to, aby som mohla nasadnúť do lietadla. Jeden zub mi dnes ráno vypadol a budem potrebovať zásah plastického chirurga, aby moja tvár vyzerala opäť normálne. Muž, ktorý mi to urobil, je zviera," dodala Emma s tým, že by mal stráviť poriadne dlhý čas za mrežami.

Declana Marshalla zatkla polícia v blízkom hoteli po tom, čo použila na jeho identifikáciu bezpečnostné zábery z nočného klubu. Skončil vo väzbe a tento týždeň by sa mal postaviť pred súd. Jeho právnik uviedol, že bol veľmi opitý a skoro nič si vraj nepamätá.