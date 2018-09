Matka prehovorila o strašnej nákaze v Egypte: Pekelná dovolenka, boj o život synčeka (7)

LONDÝN - Iba sedemročný britský chlapec bojuje o život po tom, čo sa otrávil jedlom počas rodinnej dovolenky v egyptskej Hurghade. Luay Mohammed je viac ako tri týždne v intenzívnej starostlivosti lekárov kvôli vážnym zdravotným komplikáciám. Po nakazení salmonelou v hoteli Tia Hights na pobreží Červeného mora došlo u chlapca k sepse a zasiahla ho mozgová príhoda. Ubytovacie zariadenie sa nachádza v blízkosti rezortu, v ktorom za záhadných okolností zomreli minulý mesiac manželia John (†69) and Susan (†63) Cooperovci.

Podľa matky Fathie Obaydovej (30) chlapec ochorel počas dovolenky v Egypte. Vlastne ona a všetky jej tri deti mali hnačku a zvracali, no synov stav sa po návrate do Británie prudko zhoršil. Vo štvrtok minulý týždeň Luay utrpel v nemocnici sériu záchvatov a mozgovú príhodu a jeho stav sa považuje za kritický, ale stabilizovaný.

"Bolo to hrozné. Myslela som si, že ho strácam," povedala pre Sunday Mirror v Detskej nemocnici v Birminghame. Lekári dali Luayovi spraviť ešte MRI vyšetrenie a spinálne testy, ktoré im pomôžu identifikovať akékoľvek dlhodobé poškodenie organizmu a chlapec taktiež stále dostáva liečbu na obnovu činnosti postihnutých pľúc.

"Mala som taký strach, že by sme mohli o neho prísť. Tak veľmi ma hnevá toto všetko, čo začalo otravou jedlom. Luay je len malý chlapec. Bude ešte chvíľu v nemocnici, ale je to bojovník," dodala matka, ktorá verí, že jej synček bude nakoniec v poriadku, no netuší, aké dlhodobé komplikácie u neho môže mať infekcia na svedomí.

Dve hostky boli minulý týždeň evakuované z egyptského hotela, kde zomrel britský pár s tvrdením, že sa nakazili baktériou zvanou šigela, ktorá zabije stovky tisíc ľudí ročne po celom svete. Vzorky ukázali, že matka a dcéra mali bakteriálnu infekciu, potvrdil pre denník The Daily Telegraph zdravotnícky úradník.