Putin chce ukončiť 70-ročné spory: Japonsku navrhol podpísanie mierovej zmluvy do konca roka

Šinzó Abe a Vladimir Putin

Zdroj: SITA/Maxim Shemetov/Pool Photo via AP

VLADIVOSTOK - Ruský prezident Vladimir Putin v stredu navrhol, aby Rusko a Japonsko do konca tohto roka podpísali mierovú zmluvu, a to bez akýchkoľvek predbežných podmienok. Ako informovala agentúra TASS, Putin to japonskému premiérovi Šinzóovi Abemu navrhol počas plenárneho zasadnutia IV. Východného ekonomického fóra, ktoré sa v týchto dňoch koná vo Vladivostoku na ruskom Ďalekom východe.