Erdogan vyzval na prímerie v Idlibe: Putin a Rúhání požadovali samostatnosť Sýrie

"Ak tu dnes ohlásime prímerie, bude to jeden z najdôležitejších krokov tohto summitu. Prinesie to úľavu civilistom," vyhlásil turecký líder, ktorého citovala agentúra DPA. Iránsky prezident Hasan Rúhání zase v súvislosti so situáciou v Idlibe vyslovil presvedčenie, že je potrebné "donútiť Spojené štáty", aby odišli zo Sýrie. Spojené štáty majú aktuálne v Sýrii asi 2000 vojakov.

"Vojna a krviprelievanie v Sýrii sa už pomaly končí," domnieva sa iránsky prezident. Boje v Sýrii by však podľa neho mali pokračovať, až pokým sa tam nepodarí eliminovať všetkých extrémistov. Ruský prezident Vladimir Putin zase vyjadril názor, že legálna sýrska vláda "má právo a musí napokon prevziať kontrolu nad celým územím krajiny". Teroristi v Idlibe podľa neho využívajú civilistov ako ľudské štíty, čo Putin označil za neprijateľné.

Sýrske vládne sily už niekoľko týždňov bombardujú a ostreľujú pozície vzbúrencov v Idlibe, čím si zrejme pripravujú pôdu pre mohutnú ofenzívu. V oblasti pod kontrolou vzbúrencov sa stále nachádzajú asi tri milióny civilistov a zhruba 10.000 povstaleckých bojovníkov vrátane ozbrojencov al-Káidy.