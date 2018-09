Prokuratúra informovala o vyšetrovaní v súvislosti so zrútením mosta v Janove

JANOV - Prevádzkovateľ diaľničného Morandiho mosta v Janove, spoločnosť Autostrade per l’Italia, čelí okrem iných vyšetrovaniu prokuratúry v súvislosti so zrútením jeho časti zo 14. augusta. Nešťastie, medzi ktorého možnými príčinami figurujú nedostatočná údržba či chyby v konštrukcii mosta, si vyžiadalo 43 obetí na životoch.

Prokuratúra však vedie i vyšetrovanie dvoch desiatok osôb, prezradil novinárom vo štvrtok prokurátor Francesco Cozzi, ktorý dodal, že ide o vyšetrovanie pre podozrenie z trestného činu viacnásobného zabitia z nedbalosti. Informáciu priniesla tlačová agentúra DPA.

Diaľničná spoločnosť Autostrade per l’Italia predložila úradom v Janove na sklonku augusta plán demolačných prác na spomínanom moste. Projekt, ktorý prezentoval úradujúci šéf spoločnosti Giovanni Castellucci, predpokladá kompletné zbúranie zvyškov mosta v priebehu 30 dní, a to sčasti s využitím trhaviny a sčasti s využitím mechanických prostriedkov.

Podnikateľská rodina Benettonovcov, ktorá je majoritným vlastníkom diaľničnej spoločnosti, ponúkla opätovné vybudovanie mosta, čo však talianska vláda premiéra Giuseppeho Conteho odmieta s tým, že most by mali obnoviť lodenice Fincantieri s podporou štátnej banky pre rozvoj CDP. Aj keď samotný most je vlastníctvom talianskeho štátu, všetky záväzky súvisiace s jeho prevádzkou nesie prevádzkovateľ.

Zrejme najznámejší taliansky architekt Renzo Piano (80) ponúkol v uplynulom mesiaci svojmu rodnému mestu Janov, že preň vypracuje návrh nového mosta, ktorý má nahradiť ten zrútený. Svoj najnovší zámer - navrhnúť diaľničný most v Janove - oznámil po diskusií s prezidentom regiónu Ligúria Giovannim Totim.

Talianska vláda nedávno oficiálne spustila proces odobratia licencie diaľničnej spoločnosti Autostrade per l'Italia, ktorej pripisuje zodpovednosť za nešťastie. Zaviazala sa tiež, že most čo najrýchlejšie znova postaví.

Zrútený Morandiho most, ktorý bol v čase svojho dokončenia v roku 1967 všeobecne považovaný za odvážny architektonický projekt, sa stal symbolom spájajúcim dve časti talianskeho prístavného mesta Janov.