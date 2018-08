Bezpečnostná rada OSN bije na poplach: Varovanie pred vypuknutím nového konfliktu

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/AP

NEW YORK - Bezpečnostná rada (BR) OSN vo štvrtok upozornila na hrozbu vypuknutia nového konfliktu medzi Libanonom a Izraelom. Varovanie odznelo v súvislosti so schválením rezolúcie predlžujúcej mandát mierových síl OSN operujúcich v južnom Libanone (UNIFIL) do 31. augusta 2019. Návrh predložený Francúzskom bol schválený jednohlasne, informovala agentúra AP.