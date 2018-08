Kocúr zachránil svojej majiteľke život: Vytušil, že jej hrozí smrť, bez neho by sa už nezobudila

LONDÝN - Bielemu kocúrovi Theovi bola vo štvrtok posmrtne udelená cena pre britskú mačku roka. Vyznamenal sa tým, že svoju majiteľku Charlotte Dixonovú nenechal zaspať, keď sa jej v tele vytvorila krvná zrazenina, kvôli ktorej by sa už pravdepodobne nezobudila. Sám kocúr zomrel týždeň pred odovzdaním ocenenia.

Cenu za Thea v londýnskom hoteli Savoy prevzala Dixonová, pre ktorú sa smrťou kocúra stala celá udalosť ešte emotívnejšia. "Všetky mačky sú skvelé, ale ja Theovi vďačím za to, že som nažive," citoval ženu web denníka Daily Mail. "Keď som sa raz v noci prebudila a bolo mi zle, myslela som, že je to nejaká viróza. Bola som zmätená a roztrasená, ale hovorila som si, že by som sa jednoducho mala vyspať," opísala Dixonová noc, kedy sa jej v obehovom systému vytvorila krvná zrazenina.

Theo ale svoju paničku zaspať nenechal. Šťuchal do nej labkou, skákal po nej a mňaukal. Po nejakom čase zavolala Charlottina matka sanitku. Záchranár vraj ihneď spoznal, že by mohlo ísť o krvnú zrazeninu a "povedal, že je dobre, že som nezaspala, pretože už by som sa pravdepodobne neprebrala".

Theo bol vďaka tejto kurióznej forme pomoci vybraný ako mačka roka v konkurencii stoviek ďalších domácich maznáčikov. Vedľajšie ceny získali napríklad kocúri Arthur, ktorý pomohol svojej majiteľke prekonať psychické problémy, alebo Toby, ktorý dokáže u svojej majiteľky detekovať nástup záchvatov plynúcich z neurologického ochorenia.