Brutálna bitka vo vlaku: VIDEO Bezhlavý útok skončil takmer tragicky, šokujúci dôvod

BIRMINGHAM - Muž zverejnil na sociálnej sieti šokujúce video. Zachytil hádku žien, ktorá sa skončila brutálnou bitkou. Vo vlaku z Londýna do Birminghamu sa strhla hádka medzi štvoricou cestujúcich. Jedna zo žien nich totiž obvinila druhú cestujúcu, že na ňu hodila sendvič.

Jeden z cestujúcich, ktorý sa stal spolu s ostatnými svedkom brutálneho útoku, zachytil všetko na svoj mobilný telefón. Video bolo sa v momente stalo virálnym. Incident sa odohral vo vlaku z Londýna do Birminghamu. Žena totiž obvinila druhú cestujúcu, že na ňu cestou z karnevali v Notting Hille hodila sendvič. Začali sa hádať, neostalo to len pri slovnej výmena. Ako zmyslov zbavená ju začala mlátiť a pridal sa zrejme aj jej známy, ktorý napadol ďalšieho muža, s ktorým dievča cestovalo.

Brutálny útok

Celý incident sa odohral v pondelok večer. Obeť a jej spolucestujúci sa dostali do pozornosti naštvaného páru potom, ako po nich žena začala kričať. Údajne mali po nej hádzať jedlo. Napadnutý pár to však poprel, to ženu naštvalo ešte viac. „Nenúť ma, aby som si dala dole parochňu,“ kričala na pár žena a vyhrážala sa im brutálnou bitkou.

Zdroj: Facebook/Kulla Kris

Následne prišiel brutálny útok. Žena sa rozbehla oproti cestujúcej a začala ju mlátiť do hlavy i do iných častí tela. V momente sa k nej pridal muž, ktorý začal mlátiť partnera obete. Pár skončil dobitý a so zraneniami na zemi. Niekoľkominútový útok ukončil ďalší cestujúci, ktorý sa medzi dva páry postavil a situáciu sa snažil upokojiť. Niektorí ďalší cestujúci sa radšej kvôli bezpečnosti presunuli ďalej od incidentu.

Polícia prípad vyšetruje

Britská dopravná polícia uviedla, že si je vedomá incidentu. Zatiaľ však nikoho nezatkli. „Sme si vedomí záznamu o útoku na palube vlaku Chiltern, ktorí cirkuluje na sociálnych sieťach. Zdá sa, že sa útok týka incidentu, ktorý sa odohral 27. augusta vo vlaku medzi Londýnom a Birminghamom pred desiatou večer,“ uviedol hovorca polície. „V súčasnosti prebieha vyšetrovanie incidentu. Zatiaľ nebol nikto zatknutý,“ dodal hovorca s tým, aby sa ozval každý, kto má informácie o útoku.