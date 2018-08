V Európe ide do tuhého: Rysuje sa súboj titanov, Macron verejne pohrozil Orbánovi a Salvinimu

"Nacionalistom a tým, ktorí podporujú tieto nenávistné prejavy, ani len trocha neustúpim," vyhlásil Macron pred novinármi počas stredajšej návštevy Dánska. "A ak chcú vo mne vidieť svojho hlavného protivníka, tak majú pravdu." Orbán a Salvini v utorok avizovali, že chcú v EÚ vytvoriť spojenectvo odporcov migrácie. V Európe dnes existujú dva tábory - a Macron je "vodca tých strán, ktoré podporujú migráciu do Európy", uviedol Orbán. "Na druhej strane stojíme my, ktorí chcú zastaviť nelegálnu migráciu," citovala ho DPA.

Macron uviedol, že v súčasnosti sa rysuje ostrý protiklad "medzi nacionalistami a progresívnymi". V nasledujúcich týždňoch sa podľa neho očakávajú ďalekosiahle rozhodnutia o téme migrácie. To si vyžaduje serióznosť a zodpovednosť, ale aj spätosť "s našimi hodnotami". Francúzsky líder sa vyslovil za "skutočnú politiku voči krajinám pôvodu s ohľadom na naše hranice a vnútro". "To nie je to, čo pán Orbán alebo pán Salvini navrhujú," dodal. Očakáva sa, že migračná politika bude jednou z ústredných sporných tém pri voľbách do Európskeho parlamentu v budúcom roku.