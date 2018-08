Paroubkova ex ho obvinila zo špinavých príjmov: Drsná reakcia, Slovenska Petra má styky s mafiou

PRAHA - Manželka bývalého českého premiéra Jiřího Paroubka prišla vo štvrtok s vážnym obvinením na adresu svojho muža, od ktorého vlani odišla. Paroubek mal podľa nej miliónové nelegálne príjmy, informoval server Novinky.cz. Paroubek sa najprv odmietol vyjadriť, no teraz vracia úder. Manželku Petru obvinil so stykov s mafiou.

Niekdajší šéf vlády ČR a bývalý predseda Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) sa k tvrdeniam manželky Petry, ktoré odzneli v programe servera Seznam Zprávy, naprv odmietol vyjadriť. Manželia Paroubkovci medzi sebou vedú súdne spory. Paroubková odmietla prezradiť zdroj nelegálnych príjmov, pretože sa bojí o život. Paroubek dnes prelomil

Paroubek obvinenia odmieta

Expremiér a niekdajší šéf ČSSD Jiří Paroubek prelomil mlčanie. Vážne obvinenia jeho manželky Petry, s ktorou sa rozvádza. Tá vo štvrtok obvinila Paroubka z toho, že mal nelegálne miliónové príjmy. „Vypočul som závažná vyjadrenie mojej budúcej bývalej manželky Petry o mojej údajnej trestnej činnosti. Podobne, ako pred rokom v seriáli svojich rozhovorov v bulvároch venovaných mojej osobe, bol jej rozhovor plný zloby a klamstiev. Proste sa nevyrovnala s naším rozchodom, aj keď paradoxne bol z jej iniciatívy. Je mi to ľúto,“ napísal Paroubek na názorovom serveri Vaša vec, ktorý v minulosti sám založil.

Sama sa pohybovala v kriminálnom prostredí

Zároveň dodal, že sama sa pohybovala v kriminálnom prostredí. Paroubek ju vyzval, aby predložila dôkazy o jeho údajnej trestnej činnosti políciu. Podľa expremiéra však ide o účelový útok, ktorý prichádza šesť týždňov pred voľbami do Senátu. Paroubek do hornej komory kandiduje v Ostrave. Expremiér sa do manželky pustil kvôli tomu, že od septembra 2017 do konca júna 2018 úzko spolupracovala s Tomášom Horáčkom, ktorý bol v júni obvinený v súvislosti s manipuláciou verejných zákaziek v zdravotníctve.

„Tento muž pripravil verejné rozpočty podľa správ z médií o stámilióny korún. Musím, žiaľ, konštatovať, že Petra sa pohybovala po trištvrte roka až do zatknutia Horáčka v kriminálnom prostredí,“ napísal Paroubek. „Nebudem hovoriť, odkiaľ tie finančné zdroje sú, alebo na čo sa spotrebovávali,“ uviedla Paroubková na adresu údajných manželových nezákonných príjmov. Uviedla, že pôvod peňazí aspoň sčasti pozná, ale neprezradí ho kvôli obavám o svoj život.

Paroubková má dôkazy

Paroubková môže podľa vlastných slov svoje tvrdenia aspoň čiastočne podložiť dôkazmi, napríklad nahrávkami či manželovým predvolebným denníkom z roku 2014. Nekonkretizovala pritom, o akých sumách sa dá v tejto súvislosti hovoriť, keďže je to podľa nej ťažké stanoviť. „Ale sú to určite veľké čiastky, miliónové čiastky,“ dodala Paroubková.

Expremiér dlhodobo popiera, že by mal akékoľvek neoficiálne príjmy alebo utajovaný majetok. K aktuálnemu obvineniu sa však nevyjadril. Jiří Paroubek stál na čele vlády ČR v rokoch 2005-2006. Potom do roku 2013 pôsobil ako poslanec českého parlamentu. Kandiduje v tohtoročných senátnych voľbách, prostredníctvom ktorých sa chce pokúsiť o politický comeback.

S manželkou Petrou sa zosobášil v roku 2007, majú spolu osemročnú dcéru Margaritu. Paroubková od manžela pred rokom a pol odišla. V rozhovore pre Seznam Zprávy Paroubková naznačila, že sa stala obeťou domáceho násilia.