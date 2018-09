Kauza špinavých peňazí v trezore expremiéra: Slovenská stopa! Paroubkovi ostali len rybičky

Bývalý premiér za ČSSD Jiří Paroubek mal v bankovom trezore 3,5 milióna korún v amerických dolároch. Požičal mu ich podnikateľ Petr Michek, podľa Paroubka to bolo na spoločné podnikanie. Michek chcel pôvodne peniaze vrátiť, no teraz je to inak. Paroubek si vraj pôžičku odpracuje. Informoval o tom Radiožurnál. Dnes Paroubek na mimoriadnej tlačovke, ktorú mal spolu s Michekom, obvinil ženu, že mu ukradla päť miliónov. Okrem toho spomenul aj kauzu Pandur. Podnikateľ Petr Michel je dobre známy aj na Slovensku a má väzby na človeka z Ficovej prvej vlády.

S Michekom podnikal exšéf personálnej sekcie SIS

Podnikateľ Petr Michek je v Česku figuroval v niekoľkých káuzách. Bol sponzorom strany Jiřího Paroubka a pre štyrmi rokmi kandidoval za hnutie ANO Andreja Babiša. Michek okrem toho figuruje v slovenskej firme Geodis Slovakia, ktorej konateľom je podľa obchodného registra od decembra 2015. V tejto firme figurovalo do konca toho istého roka aj meno Františka Krásnohorského, bývalého riaditeľa personálnej sekcie SIS. V Geodis Slovakia bola spoločníkom brnenská firma Geodis Brno, ktorá bola kedysi medzi vplyvnými firmami a dodávala mapové podklady aj pre Google. V súčasnosti je po hospodárení exšéfa Micheka v konkurze.

Zdroj: Reprofoto Novinky.cz

Väzby na Ficovu prvú vládu

V minulosti pôsobil Krásnohorský v polícii, neskôr na ministerstve vnútra ako zástupca riaditeľa personálnej a školskej správy. V súčasnosti sa venuje testom na detektore lži a je generálnym sekretárom Asociácie bývalých spravodajských dôstojníkov. Krásnohorský pôsobí od januára aj vo firme EU Trucker SK ako prokúrista, teda koná a podpisuje za spoločnosť samostatne. Konateľom v tejto spoločnosti bol do začiatku júla 2018 Ivan Bernátek.

Ivan Bernátek Zdroj: SITA/Marián Peiger

Bernátek sa počas prvej Ficovej vlády stal riaditeľom Sociálnej poisťovne. Na tento post ho menovala vtedajšia ministerka práce Viera Tomanová. V tom čase pôsobil aj ako poradca ministerky a bol nominantom Smeru. Ani nie o rok ho stiahli zo stoličky šéfa poisťovne. Robert Fico nebol s jeho prácou spokojný a Bernátek tieto výhrady akceptoval.

Okrem Bernátka má Krásnohorský niekoľko firiem s Vladimírom Lorencom. Vo firme EU Trucker SK figuroval rovnako ako prokúrista do januára tohto roku. Lorenc je syn posledného komunistického šéfa Štátnej bezpečnosti Alojza Lorenca, ktorý do roku 2010 spolupracoval aj s Pentou. Vladimír má so svojím otcom firmu RISC Consulting, v ktorej je spoločníkom aj firma TS-Consulting, ktorá pomáhala zakladať firmu Mirabella Antonina Vadalu.

Kauza Pandur

Paroubek sa na začiatku vrátil aj k niekoľko rokov starej kauze Pandur. Paroubek mal spolupracovať s lobistami na zakázke Pandur. Podľa pôvodných informácií sa mal Paroubek s lobistami stretnúť vo svojej kancelárii v roku 2006. Paroubek túto informáciu poprel s tým, že v tom čase bol vo Viedni. V kauze Pandur na Slovensku figurovali mená vplyvného oligarchu Miroslava Výboha a expremiéra Roberta Fica.

Zdroj: SITA/Jakub Julény

Miroslav Výboh totiž patrí k jedným z najvplyvnejších ľudí v pozadí Smeru. Na rozdiel od ostatných smeráckych mecenášov, priateľstvo s ním priznal aj samotný Robert Fico. Zbrojársky magnát Výboh sa mal stretnúť s FIcom, s vtedajším českým premiérom Mirkom Topolánkom a s českým lobistom Markom Dálikom v moravskej pivničke pri víne. Dálika za kauzu Pandur na dodávku obrnených vozidiel odsúdili.

Milióny v sejfe

Michek peniaze Paroubkovi požičal v druhej polovici roka 2016. Vyplýva to z návrhu na ich vrátenie, ktorú vlani v decembri poslal Paroubkovej manželke Petre. „S poľutovaním vás musím oboch požiadať - so zreteľom na vašu rodinnú situáciu a prebiehajúci rozvod manželstva a predpokladané SJM (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov) - o vrátenie finančnej čiastky,“ uviedol Michek. Paroubková podľa svojho právnika Andreja Lokajíčka o peniazoch nič nevie.

Zdroj: Reprofoto Novinky.cz

O pár hodín neskôr Paroubek na mimoriadnej tlačovej konferencii, ktorú usporiadal s Michekom, uviedol, že muž zo sejfu 3,5 milióna zmizla. Rovnako ako predtým 1,5 milióna korún. Podľa neho mu manželka ukradla celkovo čiastku 5 miliónov. „Žijeme v slobodnej krajine, kde človek môže robiť so svojimi peniazmi, čo chce,“ povedal Michek na tlačovke. Dodal, že mu Paroubek oznámil, že mu odišla žena a „zmizli prachy“. Paroubek poznamenal, že jeho žena sa jedného dňa zdvihla, opustila domácnosť, vzala dieťa a nechala mu akvarijné rybičky.

Peniaze na burzové operácie

Paroubek povedal, že peniaze mali byť použité na burzové operácie, ktoré s Michekom plánovali. Podnikateľ ich podľa neho v menších sumách vybral z účtu, previedol na doláre a uložil v Paroubkovom sejfe v banke. Potom ich vraj chceli v menších sumách vložiť späť na účet a investovať na burze.

Zdroj: SITA/AP/Petr David Josek

Hlavný ekonóm spoločnosti Cyrrus Lukáš Kovanda však upozornil na to, že burzové operácie sa vykonávajú elektronicky. „Z hľadiska ducha zákona aj mojej skúsenosti je to zvláštne. Ja by som nad tým okamžite zdvihol obočie a prvé, čo by ma napadlo, je, že je to za účelom, aby tie peniaze boli nejako legalizované,“ povedal Rádiožurnálu. Proti týmto vyjadreniam sa Michek ohradil. „Pán Kovanda, ja som za posledných päť rokov zarobil a zdanil 22,5 milióna korún. Ja nepotrebujem nič legalizovať, ja mám svoje legálne príjmy,“ povedal.

Peniaze si mal odpracovať

Paroubek kandiduje v nadchádzajúcich senátnych voľbách ako nezávislý s podporou ostravských sociálnych demokratov. Do Senátu sa chce za stranu Moravania dostať aj Michek. Peniaze už od Paroubka nechce. „My sme sa dohodli, že to vymáhať nebude. Ja to u neho odpracujem,“ povedal niekdajší premiér a predseda ČSSD.

Zdroj: SITA/AP/Petr David Josek

Jeho manželka Petra, ktorá s ním teraz rozvádza a súdi o výživné na dcéru, nedávno v rozhovore pre TV Seznam uviedla, že Paroubek dostával miliónové sumy, ktoré nechodili cez bankový účet. Podľa nej to určite neboli legálne príjmy. Paroubkova druhá manželka Petra, rodená Kováčová, je Slovenka a pochádza z Nitry. Paroubek uviedol, že sa jeho manželka takto snaží ovplyvniť októbrové voľby. Tvrdením Paroubkovej sa zaoberá polícia. Minulý týždeň v piatok kvôli tomu bola podľa Rádiožurnálu na výsluchu. „Môžem potvrdiť, že sa pani Paroubková v piatok zúčastnila podania vysvetlenia na polícii. V žiadnom prípade však neboli zahájené úkony trestného konania,“ povedala Rádiožurnálu bez ďalších podrobností Hana Vrbová z Obvodného štátneho zastupiteľstva pre Prahu 5.