Rodičia, pozor! Šíri sa nová hrozba: Desivá Momo psychicky útočí na deti, hra má končiť smrťou

Len rok po tom, čo mládež po celkom svete ovládla samovražedná hra „Modrá veľryba“, číha používateľov mobilov jej nový nástupca, ktorý zrejme cieli na to isté – vystrašiť deti a mladistvých na smrť. Pomocou internetovej šikany a obťažovania tvorcovia tejto sadistickej hry doviedli minulý rok množstvo detí po celom svete na pokraj zúfalstva. Niečo, čo začalo ako „výzva pre odvážlivcov“, sa rýchlo zmenilo na čin kyberkriminality obludných rozmerov, ktorému sa dnes pripisuje desiatky samovrážd maloletých. Iba v Rusku sa špekuluje o viac než 130 úmrtiach.

Uplynulé týždne sa však prostredníctvom mobilnej aplikácie WhatsApp šíri nová výzva. Tá užívateľov nabáda, aby kontaktovali jedno číslo. Malo by patriť duchovi „Momo“, po ktorom táto samovražedná hra nesie svoj názov.

Užívatelia sú následne kontaktovaní z tohto čísla entitou, ktorá si hovorí „Maria“. Nasleduje séria strašidelných správ, zvukových záznamov a fotiek, ktoré vystriedajú nechutné a znepokojivé zábery. Druhá strana potom začne používateľa nútiť k splneniu rôznych úloh, z ktorých posledná by mala byť zobrať si vlastný život.

Terrifying new online 'Momo Challenge' is taking over and kids are dying from it. Parents have been warned about the worrying trend. https://t.co/rvUNQL0SX6 pic.twitter.com/WmZZ4PtZqr