Nemecký súd žiada o zrušenie zákazu deportácie niekdajšieho bodyguarda Usámu bin Ládina

GELSENKIRCHEN - Nemecký Spolkový úrad pre migráciu a utečencov (BAMF) požiadal Správny súd v Gelsenkirchene o zrušenie jeho rozhodnutia z 12. júla 2018, ktorým zakázal deportáciu štyridsaťdvaročného Tunisana Samiho A., niekdajšieho bodyguarda šéfa teroristickej siete al-Káida Usámu bin Ládina, do jeho severoafrickej vlasti.

Ako informovala tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na hovorcu spomínaného súdu, inštitúcii v Gelsenkirchene doručili v piatok predmetnú žiadosť BAMF, v ktorej sa poukazuje na udalosti z uplynulých troch týždňov. Prístup tuniských orgánov k Samimu A., ktorého deportovali z Nemecka napriek predmetnému rozhodnutiu nemeckej justície, podľa BAMF ukazuje, že mu vo vlasti nehrozí mučenie ani neľudské správanie. Práve obavy z neho, respektíve chýbajúce garancie z Tuniska figurovali v zdôvodnení ominózneho súdneho rozhodnutia.

V utorok o polnoci vypršalo ultimátum, ktoré pre návrat Tunisana do Nemecka stanovil gelsenkirchenský súd mestu Bochum pod hrozbou pokuty 10.000 eur. Súd medzičasom požaduje úhradu tejto sumy a pohrozil ďalšou pokutou v rovnakej výške. Krajinský rezort pre utečencov už avizoval spoločne s mestom Bochum podanie sťažnosti na Vrchný správny súd, ktorá má odkladný účinok, takže zatiaľ nebude potrené uhradiť žiadne finančné prostriedky.

Vrchný správny súd v Münsteri iba o niekoľko hodín skôr zamietol v utorok sťažnosť mesta Bochum proti tomuto ultimátu napriek faktu, že Sami A. sa do Nemecka nemohol vrátiť po odobratí cestovného pasu vo vlasti až do ukončenia vyšetrovania podozrení z teroristických aktivít, ktoré vedú v jeho prípade tuniské orgány. Münsterský súd v zdôvodnení verdiktu okrem iného konštatoval, že mesto Bochum nevyvinulo doteraz žiadnu snahu naplniť povinnosť vrátenia deportovaného do krajiny.

Sudcovia sa nestotožnili s argumentáciou predstaviteľov mesta, že návrat deportovaného je nemožný s ohľadom na spomínané skutočnosti. Sami A. žil od roku 2005 v nemeckom meste Bochum spolu s manželkou a štyrmi deťmi a mesačne inkasoval sociálnu podporu vo výške 1168 eur. Nemecké úrady ho zatkli koncom júna a označili ho za potenciálnu teroristickú hrozbu. Odvtedy sa nachádzal v extradičnej väzbe.

Samiho A. deportovali v piatok 13. júla ráno z Nemecka do jeho severoafrickej vlasti. Stalo sa tak napriek tomu, že Správny súd v Gelsenkirchene v predvečer tohto kroku jeho vyhostenie z krajiny nepovolil, pretože - ako konštatoval - zo strany tuniskej vlády neexistujú diplomaticky záväzné záruky, že vo vlasti nebude vystavený mučeniu. K mužovmu vyhosteniu došlo v čase, keď Spolkovému úradu pre migráciu a utečencov (BAMF) ešte nedoručili fax so súdnym rozhodnutím z predchádzajúceho večera.