Piloti známej spoločnosti spustili štrajk: Dotkol sa aj slovenských cestujúcich

BRATISLAVA - Piatkový štrajk pilotov leteckej spoločnosti Ryanair by nemal zasiahnuť žiaden let dopravcu z alebo do Holandska. Letecký dopravca o tom informuje na svojej internetovej stránke.

Napriek štrajku aj holandských pilotov by sa tak mal uskutočniť piatkový let spoločnosti z Eindhovenu do Bratislavy a späť. Prílet z Eindhovenu do Bratislavy je naplánovaný o 17.40 h a následne o 18.10 h je plánovaný odlet zo slovenského hlavného mesta do tejto destinácie.

Pre štrajk preto ostáva z Bratislavy zrušený len jeden let z Belgicka a späť. Konkrétne to bol plánovaný prílet z belgického letiska Brusel-Charleroi do Bratislavy o 12.25 h a následný odlet zo slovenského hlavného mesta do tejto destinácie o 12.50 h.

Štrajk pilotov leteckej spoločnosti Ryanair sa začal v piatok o 03.01 h SELČ a skončí sa v sobotu o 02.59 h SELČ. Ide o najväčšiu 24-hodinovú protestnú akciu v histórii týchto aerolínií. Ryanair musel v dôsledku toho v celej Európe zrušiť 400 z 2400 pravidelných letov, teda zhruba šestinu. Do štrajku sa zapojili piloti v Nemecku, Belgicku, Švédsku, Írsku a Holandsku.