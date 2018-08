Neoblomný postoj poľského prezidenta: Odmietam podpísať tento zákon

VARŠAVA - Poľský prezident Andrej Duda vo štvrtok vetoval zákon o voľbách do Európskeho parlamentu (EP), z ktorého by profitovali veľké strany na úkor menších. Informovala o tom agentúra AP.

Svoje veto Duda zdôvodnil tým, že navrhovaná zmena pravidiel by ponechala "veľké množstvo občanov" bez zastúpenia v EP. To by podľa neho spôsobilo zníženie záujmu a nižšiu účasť vo voľbách do tohto orgánu Európskej únie. "Odmietam (tento zákon) podpísať a vraciam ho naspäť do Sejmu na opätovné zváženie," citovala Dudove slová agentúra PAP.

Súčasný poľský volebný zákon stanovuje pre voľby do EP päťpercentnú hranicu zvoliteľnosti, čo je aj v súlade s platnou európskou legislatívou. Na základe novely, ktorú sa Duda rozhodol vetovať, sa táto hranica mala pohybovať v rozmedzí 11-19 percent.

Podľa prezidenta by z takejto zmeny prakticky profitovali len dve najväčšie poľské politické strany; tie by si rozdelili kreslá v EP prislúchajúce Poľsku a do europarlamentu by sa tak nedostali menšie subjekty. Podľa Dudovho názoru sa novela príliš odchyľuje od princípov pomerného volebného systému. Preto sa ju rozhodol vrátiť na opätovné prerokovanie dolnej komore poľského parlamentu. Najbližšie voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať 23.-26. mája 2019.