Šokujúce odhalenie o atentátnikovi z Manchestru: Tri roky pred masakrom ho zachránili z Líbye

LONDÝN - V máji minulého roku došlo k teroristickému útoku vo foyeri haly v Manchestri po koncerte americkej speváčky Ariany Grande. Atentát si vyžiadal 22 ľudských životov a 116 zranených. Za masakrom stál 22-ročný Brit líbyjského pôvodu Salman Abedi. Portál Daily Mail dnes o tomto mladíkovi odhalil nové skutočnosti. V auguste 2014 ho námorníctvo evakuovalo z bojmi zmietanej Líbye a zariadilo jeho prevoz späť do Británie. Podľa vyjadrenia z vládnych zdrojov bol jeho útok na pôde Spojeného kráľovstva po tom, čo ho zachránili z Líbye, činom totálnej zrady.

Salman Abedi sa spolu so svojím bratom Hashemom dostal do bojov v Líbyi a bol medzi viac ako 100 britskými občanmi odvezenými do bezpečia. Fotografie zverejnené úradníkmi ministerstva obrany v tom čase ukázali, ako skupina mieri na palubu lode HMS Enterprise. Hashem sa v súčasnosti nachádza vo väzení v Tripolise.

Zdroj: profimedia.sk

Prítomnosť mladíkov potvrdili aj ich rodinní priatelia v Líbyii: "Kráľovské námorníctvo ich poslalo na Maltu," uviedol jeden z nich. Po vylodení na ostrove dvojica odletela do Manchestru, kde vtedy bývala. Salman pokračoval v štúdiu podnikového manažmentu na univerzite v Salforde, než sa údajne zradikalizoval a jeho fanatizmus vyvrcholil minuloročným samovražedným útokom.

Zdroj: polícia

Zdroj: polícia

Bratovia Abediovci pendlovali medzi Manchesterom a Tripolisom, pretože ich rodičia Ramadan a Samia sa z Británie vrátili v čase vypuknutia revolúcie v roku 2011 späť do Líbye. Ramadan údajne bojoval proti Kaddáfího režimu v islamskej jednotke. Nie je isté, či synovia stáli po otcovom boku, alebo trávili čas s matkou v susednom Tunisku.

Zdroj: FB

Keď vypukla v Líbyi občianska vojna, boli práve na dovolenke v krajine aj obaja bratia. Britskí predstavitelia vtedy ponúkli svojim občanom evakuáciu z nestabilnej krajiny. Najvyššie bezpečnostné zdroje zdôraznili, že neverili, že bol Salman v čase záchrany zradikalizovaný. To sa malo stať až neskôr po sledovaní videí na YouTube a čítaní teroristických materiálov na internetových stránkach.

Zdroj: FB

"Bol britským občanom, takže našou úlohou bolo chrániť ho. Salman bol jedným z mnohých ľudí v skupine a my sme ho museli evakuovať. V tom čase nebol hrozbou a bolo to v úplne inom kontexte," uviedol zdroj. Iné zdroje však hovoria, že Salman sa do revolúcie aktívne zapájal.

V čase záchrany prebiehali čoraz brutálnejšie boje medzi rôznymi skupinami milícií o ovládnutie letiska v Tripolise a desiatky bojovníkov boli zabité. Občanov Spojeného kráľovstva odviezli v malých lodiach z prístavu v Tripolise na palubu HMS Enterprise, prieskumnej lode s rutinným nasadením v Stredozemí. V skupine sa nachádzali aj dvaja írski občania a jeden Nemec. Nie je známe, či boli lety do Spojeného kráľovstva platené britskou vládou.