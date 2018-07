FOTO Protesty neobišli ani Rusko: Občanom sa nepáči návrh dôchodkovej reformy

Protestné zhromaždenie v Moskve, na ktorom sa podľa odhadov zúčastnilo okolo 10.000 ľudí, zvolala Komunistická strana Ruskej federácie (KPRF). Rovnaký počet ľudí prišiel aj na demonštráciu v Jekaterinburgu. Protesty hlásili aj z ďalších veľkých ruských miest vrátane Rostova na Done či Volgogradu. Podľa AP zatiaľ nie sú správy o žiadnych zadržaných.

Ruská vláda v júni predložila do Štátnej dumy návrh zákona o zvýšení veku pre odchod do dôchodku – v prípade žien by malo ísť o zvýšenie zo súčasných 55 na 63 rokov a u mužov zo 60 na 65 rokov. K týmto zmenám by malo dôjsť postupne počas 15 rokov trvajúceho prechodného obdobia, ktoré by sa malo začať už na budúci rok.

Zdroj: SITA/AP Photo

Táto dôchodková reforma však vyvolala pobúrenie, a to najmä u mužov. Podľa štatistických údajov Svetovej banky spred dvoch rokov sa totiž 43 percent ruských mužov veku 65 rokov nedožije. Napriek protestom a kritike ruská Štátna duma vládny návrh zákona schválila v prvom čítaní. Odporcovia zákona žiadajú, aby sa o tejto otázke uskutočnilo referendum, a to ešte pred tým, ako sa parlament bude zákonom zaoberať znova, a to v druhom čítaní v septembri.

KPRF medzičasom predložila svoj návrh referendovej otázky. Ústredná volebná komisia však v súvislosti s ním v sobotu podľa agentúry TASS rozhodla, že otázka v tom znení, ako ju formulovala KPRF, nie je v súlade s ústavou a mohla by voličov zmiasť.