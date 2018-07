Nejasnosti okolo ďalšieho summitu Trumpa a Putina: Republikáni chcú odklad

Líder republikánov tiež poznamenal, že ak by Rusko zasahovalo do jesenných volieb do amerického Senátu a Snemovne reprezentantov, ponesie za to následky. "Uvítali by sme, keby Rusi nezasahovali do volieb v roku 2018, lebo to bude mať závažné následky," povedal McConnell pre rozhlasovú stanicu News Radio 840 WHAS v štáte Kentucky, ktorý od roku 1985 zastupuje v Senáte.

Americkí predstavitelia sú podľa agentúry AP presvedčení, že Rusko zasahovalo do amerických prezidentských volieb v roku 2016, a podľa McConnella sa Kremeľ o niečo podobné, avšak "neúspešne", pokúsi aj počas novembrových volieb do Kongresu. V novembrových kongresových voľbách, ktoré sa uskutočnia v polovici funkčného obdobia prezidenta Donalda Trumpa, budú Američania voliť všetkých 435 členov Snemovne reprezentantov a 35 zo 100 senátorov.

Americký prezident Donald Trump pozval svojho ruského náprotivka Vladimira Putina do Washingtonu po americko-ruskom summite vo fínskych Helsinkách zo 16. júla s tým, že ich stretnutie sa malo uskutočniť na jeseň. Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Bolton však v stredu vyhlásil, že Trump navrhol toto stretnutie odložiť na budúci rok. Putin v piatok oznámil, že Trumpa pozval do Moskvy na osobné rokovanie, ktoré si však podľa neho vyžaduje vytvorenie správnych podmienok.

Trumpov šéf kampane na pojednávaniach

Až 35 svedkov plánuje predvolať špeciálny prokurátor Robert Mueller počas nadchádzajúceho procesu s Paulom Manafortom, bývalým šéfom volebnej kampane amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informovala o tom v piatok agentúra AP. Zoznam svedkov, ktorí počas procesu s Manafortom predstúpia pred súd, zverejnil úrad špeciálneho prokurátora v piatok. Medzi 35 predvolanými sú bývalí účtovníci či asistenti, ale aj Manafortovi priatelia.

Svedčiť v procese s Manafortom by mal aj jeho bývalý zástupca a spoluobvinený Rick Gates, ktorý medzičasom priznal vinu a rozhodol sa spolupracovať s vyšetrovateľmi. Na zozname svedkov nechýba ani Tad Devine, ktorý stál na čele predvolebnej kampane demokratického kandidáta na prezidenta Bernieho Sandersa, no zároveň bol aj dlhoročným Manafortovým spolupracovníkom.

Manafort čelí desiatkam obvinení vrátane prania špinavých peňazí a bankového a daňového podvodu v súvislosti s prácou, ktorú vykonával pre bývalého prorusky orientovaného ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyča predtým, než bol vo februári 2014 zosadený. Bývalý šéf Trumpovej volebnej kampane však všetky obvinenia odmieta. Výber členov poroty pred procesom s Manafortom sa začne na budúci utorok v meste Alexandria v americkom štáte Virgínia.