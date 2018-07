VIDEO Obrovská tragédia: Pri požiari motela zahynula mama spolu s piatimi deťmi

Polícia potvrdila, že deti boli vo veku od dvoch do desať rokov. Dospelá osoba mala 26 rokov. Všetci boli členmi jednej rodiny. WSBT-TV informuje, že záchranári previezli dvojročné dieťa do nemocnice, kde ho ošetrujú. Televízia uviedla, že v moteli bolo v čase požiaru obsadených 27 izieb. Príčina vzniku požiaru ani bližšie informácie o obetiach nie sú známe. Prípad v súčasnosti vyšetrujú.

A mother and her five children have died in a massive fire at a motel in Benton Harbor, Michigan. There was no word early Saturday morning on what caused the blaze: https://t.co/TLjBTDZlRA pic.twitter.com/kzDDu3OOqk