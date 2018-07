Európu trápia mimoriadne horúčavy: Padli 150-ročné rekordy, počasie si vyberá krutú daň

Oheň pustoší tiež Švédsko, ktorému s hasením vypomáha niekoľko európskych krajín, pretože škandinávsky štát nemá na zvládanie rozsiahlych lesných požiarov dostatočné kapacity. Britskí meteorológovia očakávajú, že tohtoročné leto bude v porovnaní s historickými teplotnými záznamami rekordné. Vlna horúčav sa nevyhla ani oblastiam za polárnym kruhom, kde teploty takisto prekračujú 30 stupňov Celzia.

Grécko každoročne bojuje s mnohými lesnými požiarmi, ktoré sa však tento rok po nezvyčajne suchej zime aj jari rýchlo šíria. Katastrofických rozmerov dosiahol požiar pri Aténach, kde sa plamene vplyvom silného vetra stali nepredvídateľné.

Zdroj: SITA/AP Photo/Thanassis Stavrakis

V ohni tento týždeň zahynulo vyše 80 ľudí, mnohých z nich plamene uväznili v autách. Materiálne škody dosiahnu astronomickú výšku, zničených bolo vyše 500 domov a spálených niekoľko stoviek áut.

Vyprahnuté Švédsko, kde horúčava prekonáva rekordy od 19. storočia, kedy sa záznamy začali systematicky viesť, čelilo naraz niekoľkým desiatkam lesných požiarov. Štokholm bol donútený požiadať o medzinárodnú pomoc. Svojich hasičov do škandinávskej krajiny vyslali okrem iného Nórsko, Francúzsko, Nemecko, Dánsko či Poľsko, pomoc ponúkla aj Česká republika.

Zdroj: SITA/Maja Suslin/TT via AP

Švédsko sa dokonca uchýlilo k netradičným opatreniam, aby dostalo požiare na zle dostupných miestach pod kontrolu. V oblasti vojenskej strelnice v centrálnej časti krajiny zvrhli piloti stíhačiek JAS-39 Gripen niekoľko laserom navádzaných bômb, ktoré oheň pripravili o prístup ku vzduchu, a tým ho zastavili. Požiare sa nevyhli ani susednému Nórsku, kde zahynul hasič, či Fínsku a tiež Lotyšsku. Sever Európy vôbec zažíva mimoriadne dlhodobé horúčavy. Nórsko prežilo historicky najteplejší máj a vo fínskom Laponsku, kde je miestnymi za horúčavu považovaných už 20 stupňov Celzia, sa každodennou realitou stali dni atakujúce 30 stupňov Celzia.

Severofínske Rovaniemi, ktoré leží len pár kilometrov južne od polárneho kruhu, tak čaká ďalší horúci víkend. S požiarmi bojujú Francúzsko, Taliansko či ruská Sibír, v Nemecku kvôli horúčave muselo byť v utorok uzavreté letisko v Hannoveri, pretože extrémne teploty poškodili vzletovú a pristávaciu dráhu. V Británii úrady dôrazne varujú obyvateľov, aby kvôli suchu nekládni v prírode oheň. Neďaleko Manchestru hasiči od konca júna tri týždne bojovali s požiarom rašeliniska, nasadená bola aj armáda. Nakoniec pomohol dážď. Nevídané horúčavy zaskočili nielen obyvateľov Anglicka či Walesu, kde teplomer ukazoval 30 stupňov, ale aj Škótsko.

Zdroj: SITA/Maja Suslin/TT via AP

Teraz britskí meteorológovia na víkend predpovedajú ochladenie a prehánky až búrky. Užívatelia twitteru zdieľajú satelitné a letecké snímky severnej Európy, kde kedysi sviežu zelenú v zalesnených a zatrávnených oblastiach nahradila žltá a hnedá. To je prípad aj Dánska, ktoré zažilo najsuchší júl za posledných 150 rokov. Podobné sucho pomáha archeológom, lebo z nových leteckých snímok sú v pôde jasne viditeľné obrysy dávno zničených historických stavieb.

July 2018 will undoubtly end up as the driest July ever recorded in #Denmark (records back to 1874). And the #drought is now visible from space, too. May 13 vs. July 19. pic.twitter.com/ycP5EuxEZ3