Pripravte sa na pekelný víkend: FOTO Tropické horúčavy zasiahnu tieto časti Slovenska

Piatok

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na piatok výstrahu 1. stupňa pred vysokými teplotami od 15. do 18. hodiny v okresoch Bratislava, Pezinok, Senec, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Trnava, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Košice mesto, Košice okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance a Trebišov.

Meteorológovia predpovedajú, že maximálna denná teplota nepokorí hranicu 33 stupňov Celzia.

Zdroj: SHMÚ

„Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Uvedená teplota vzduchu nie je v danej ročnej dobe a oblasti nezvyčajná, ale pravdepodobnosť nadmerného zaťaženia organizmu u niektorých osôb je vysoká,“ varuje SHMÚ.

Zdroj: predpovede.topky.sk

Denné teploty v závere pracovného týždňa sa budú pohybovať od 28 do 33 stupňov, na Orave, Zamagurí a pod Tatrami bude okolo 26 stupňov. V priebehu dňa sa vyskytne prechodne zväčšená kopovitá oblačnosť a miestami hrozia aj prehánky alebo búrky. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 18 stupňov. Fúkať bude prevažne severovýchodný vietor rýchlosťou do 5, na juhovýchode do 7 metrov za sekundu (20, 25 kilometrov za hodinu). Pri búrkach vietor prechodne zosilnie. Predpokladané množstvo zrážok do 5 milimetrov, pri búrkach ojedinele okolo 20 milimetrov.

Zdroj: Getty Images

Sobota

Výstraha 1. stupňa pred vysokými teplotami v čase od 15. do 18. hodiny bola vydaná aj na sobotu, a to pre okresy Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Topoľčany, Zlaté Moravce, Šaľa, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Prievidza, Košice mesto, Košice okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance a Trebišov.

Zdroj: SHMÚ

V sobotu rátajte s malou, miestami, najmä na východe, aj zväčšenou oblačnosťou. Ojedinele, cez deň na východe miestami, sa vyskytnú prehánky alebo búrky. Najnižšia nočná teplota 21 až 16, v údoliach ojedinele okolo 14 stupňov. Najvyššia denná teplota 29 až 34, na Orave, pod Tatrami a na severovýchode okolo 27 stupňov Celzia. Fúkať by mal len slabý, na východe prevažne severovýchodný vietor rýchlosťou 3 až 7 metrov za sekundu (10 až 25 kilometrov za hodinu), pri búrkach prechodne zosilnie.

Zdroj: predpovede.topky.sk

Nedeľa

SHMÚ vydal na nedeľu výstrahu 2. stupňa pred vysokými teplotami od 14. do 17. hodiny pre okresy Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Senica, Skalica, Trnava, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Krupina a Veľký Krtíš.

V týchto okresoch vystúpi denná teplota až na 35 stupňov Celzia.

Zdroj: SHMÚ

„Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Uvedená teplota vzduchu je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavá a pravdepodobnosť poškodenia zdravia nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je vysoká,“ varuje SHMÚ.

Zdroj: Getty Images

Výstraha 1. stupňa pred vysokými teplotami od 13. do 18. hodiny bola vydaná pre okresy Banská Štiavnica, Detva, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Bánovce nad Bebravou, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Prievidza, Trenčín, Košice mesto, Košice okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Topoľčany, Zlaté Moravce, Piešťany, Humenné, Vranov nad Topľou a Snina.

Zdroj: predpovede.topky.sk

V nedeľu sa vyskytne malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele, cez deň na východe miestami, hrozia prehánky alebo búrky. Najnižšia nočná teplota 21 až 16, v údoliach ojedinele okolo 14 stupňov. Najvyššia denná teplota 30 až 35, na Orave, Spiši a na severovýchode okolo 28 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 3 až 8, v nárazoch miestami okolo 12 metrov za sekundu (10 až 30, nárazy 45 kilometrov za hodinu), pri búrkach prechodne zosilnie.

Prečítajte si tiež: Slovensko zasiahne pekelná vlna horúčav: FOTO Cez deň bude takmer 35 stupňov, tvrdí meteorológ