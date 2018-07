Slovná prestrelka medzi Trumpom a Iránom nemá konca: Nekompromisná reakcia z Teheránu

"Neurobilo to na nás dojem," napísal Zaríf v pondelok večer na sociálnej sieti Twitter, použijúc pritom rovnaký štýl písania veľkými písmenami, ako to predtým urobil Trump. "My existujeme už celé tisícročia a boli sme svedkami pádov impérií - vrátane toho nášho -, ktoré trvali dlhšie než existencia niektorých krajín," pokračoval šéf iránskej diplomacie. Svoj výrok na Twitteri uzavrel rovnakým varovaním, ako adresoval Trump iránskemu prezidentovi Hasanovi Rúhánímu: "Buďte opatrní!"

Trump v pondelok ráno na Twitteri napísal: "Už sa nikdy, ale nikdy nevyhrážajte Spojeným štátom, lebo ponesiete následky, aké ešte nikto v dejinách nikdy znášať nemusel." Urobil tak v reakcii na nedeľňajšie vyjadrenia iránskeho prezidenta Rúháního, ktorý Spojeným štátom v súvislosti so sankciami voči Teheránu odkázal, aby sa "nezahrávali s ohňom".

Súčasne pohrozil aj uzavretím trás na export ropy v Perzskom zálive. "Američania by mali vedieť, že mier s Iránom je matkou všetkých mierov... rovnako ako vojna (s Iránom) by bola matkou všetkých vojen," povedal v nedeľu Rúhání.

V pozadí vzájomnej slovnej prestrelky medzi Washingtonom a Teheránom je jednostranné odstúpenie Spojených štátov od kľúčovej jadrovej dohody s Iránom z roku 2015, o ktorom Trump rozhodol v máji tohto roka, píše DPA.

Na základe jadrovej dohody, ktorú v roku 2015 podpísalo s Iránom šesť svetových mocností, Teherán súhlasil s obmedzením svojho jadrového programu, čo malo zamedziť prípadnému zneužitiu tohto projektu na výrobu jadrovej zbrane. Západné štáty výmenou za to stiahli svoje sankcie voči Teheránu. Zvyšných päť signatárov z radov svetových mocností v súčasnosti rokuje s Iránom o možnosti zachovania dohody aj bez účasti Washingtonu.