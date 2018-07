Iránsky generál s desivým odkazom pre USA: Vy začnete vojnu, ale my ju skončíme

"Sme pripravení vás konfrontovať," povedal Solejmání, ktorého citovala webová stránka spojená s iránskou štátnou televíziou. Generál Iránskych revolučných gárd zároveň nazval Trumpa "gamblerom". "Vy začnete vojnu, ale my ju skončíme," dodal.

Iránsky prezident Hasan Rúhání v stredu podotkol, že nemá potrebu "odpovedať na nezmyselné vyjadrenia". Solejmání, ktorý stojí na čele elitnej jednotky Kuds v rámci Iránskych revolučných gárd, vo štvrtok vyhlásil, že je jeho povinnosťou vojaka vyjadriť sa.

Trump v pondelok ráno na Twitteri napísal: "Už sa nikdy, ale nikdy nevyhrážajte Spojeným štátom, lebo ponesiete následky, aké ešte nikto v dejinách nikdy znášať nemusel." Urobil tak v reakcii na nedeľňajšie vyjadrenia iránskeho prezidenta Rúháního, ktorý Spojeným štátom v súvislosti so sankciami voči Teheránu odkázal, aby sa "nezahrávali s ohňom".

Súčasne pohrozil aj uzavretím trás na export ropy v Perzskom zálive. "Američania by mali vedieť, že mier s Iránom je matkou každého mieru... rovnako ako vojna (s Iránom) by bola matkou všetkých vojen," povedal v nedeľu Rúhání. Trump po svojom nedeľňajšom tweete v utorok následne naznačil, že v otázke Iránu by boli možnosťou aj rokovania. Ako uviedol, "sme pripravení uskutočniť reálnu dohodu," píše AP.