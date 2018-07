Zlé správy aj pre Slovákov: Chystali ste sa na dovolenku? POZOR, zrušili stovky letov

Ilustračné foto, Zdroj: SITA/AP Photo/Claude Paris, FIle

DUBLIN - Nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair zrušila na budúci týždeň podľa aktualizovaných informácií 600 letov. Dôvodom je hrozba štrajku členov palubného personálu v dňoch 25.-26. júla, ktorý by sa mohol dotknúť denne až 50-tisíc cestujúcich. Zrušenie sa týka 200 letov do španielskych destinácií a po 50 do Portugalska a Belgicka v každý z potenciálne štrajkových dní.