Deti zahynuli pri zostrelení MH17, zdrvený otec to dal vyžrať Trumpovi: Bozkáva Putinov zadok

Stalo sa tak v súvislosti so štvrtým výročím katastrofy a pondelkovým stretnutím Trumpa s jeho ruským náprotivkom Vladimirom Putinom v Helsinkách, informoval v stredu spravodajský server BBC. Medzinárodná skupina vyšetrovateľov, vedená Holandskom, dospela už v októbri 2015 k záveru, že malajzijský boeing zostrelila protilietadlová raketa Buk, dodaná z Ruska a odpálená z pozícií proruských separatistov. Povstalci akýkoľvek podiel na zostrelení stroja odmietajú, závery medzinárodného vyšetrovania vyvracia aj Moskva.

Zdroj: SITA/AP Photo/Peter Dejong

Trump tento týždeň na summite s Putinom odmietol prijať závery svojich spravodajských služieb o ruskom zasahovaní do amerických prezidentských volieb v roku 2016. Potom, čo kritici označili Trumpovo vystupovanie na summite za neamerické a prokremeľské, americký prezident svoje slová odvolal.

Austrálsky otec troch detí z letu MH17 Anthony Maslin Trumpov postoj odsúdil na facebooku. Opakovane pritom zdôraznil, že americký prezident by sa mal odpútať od "falošných správ" a držať sa "nepopierateľných faktov".

"Let MH17 bol zostrelený a 298 nevinných ľudí bolo zavraždených, to je nevyvrátiteľný fakt," napísal Maslin k fotografii, na ktorej sú tri jeho zosnulé deti Mo, Evie a Otis. "Lietadlo zasiahla ruská strela, bolo to preukázané a je to nevyvrátiteľný fakt..., že takto boli zabité naše tri krásne deti a ich dedko, zničilo to naše životy aj životy mnohých ďalších, to je nepopierateľných faktom," pokračoval. "Je tiež nevyvrátiteľným faktom, že to urobil muž (Putin), ktorý o tom naďalej klame a ktorého zadok ste práve bozkával," zdôraznil Maslin vo odkazu Trumpovi.

Rusko vždy trvalo na tom, že so zostrelením letu nemalo nič spoločné. Na palube letu z Amsterdamu do Kuala Lumpuru bolo 298 ľudí (283 cestujúcich a 15 členov posádky) z desiatich krajín, z toho 193 Holanďanov, 43 obyvateľov Malajzie a 27 Austrálčanov. Nešťastie nikto neprežil.

V utorok austrálsky premiér Malcolm Turnbull povedal, že Trump je americký vlastenec, ktorému ide o blaho Spojených štátov. Zároveň ale zopakoval, že nesúhlasí s ruským postojom ohľadom letu MH17. "Rozhodne neverím Vladimirovi Putinovi, keď tvrdí, že ruská armáda nemala so zostrelením lietadla nič spoločné," uviedol s tým, že jeho vláda bude aj naďalej po Rusku požadovať, aby v tejto súvislosti priznalo svoju zodpovednosť.