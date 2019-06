Posun v zostrelení letu MH17: Toto sú mená údajných páchateľov útoku na boeing, čaká ich súd

AMSTERDAM - Zo zodpovednosti za katastrofu malajzijského lietadla na linke MH17, pri ktorej zahynulo 298 ľudí, budú súdení Rusi Igor Girkin, Sergej Dubinskij a Oleg Pulatov a Ukrajinec Leonid Charčenko. Novinárom to dnes v holandskom Nieuwegeine oznámili rodiny pozostalých, ktoré s výsledkami zisťovania oboznámila skupina medzinárodných vyšetrovateľov.

Lietadlo na linke MH17 z Amsterdamu do Kuala Lumpuru zostrelila 17. júla 2014 nad Donbasom raketa Buk ruskej výroby odpálená zo zeme. Zahynulo všetkých 298 ľudí na palube. Podľa predbežných výsledkov vyšetrovania bola raketa odpálená z poľa pri obci Pervomajsk, ktorú v čase katastrofy kontrolovali proruskí separatisti. Odpaľovacie zariadenie, ktoré údajne patrilo ruskej 53. protivzdušnej brigáde dislokovanej v Kursku, bolo k operácii dopravené z Ruska a po nej sa vrátilo späť. Rusko akýkoľvek podiel na katastrofe popiera.

Zdroj: SITA/AP, mh17.onderzoeksraad.nl/

Údajní vinníci

Medzi obvinenými budú Igor Girkin, známy tiež ako Strelkov, ktorý je bývalým dôstojníkom ruskej kontrarozviedky, ktorý v povstaleckom Donbase v čase nešťastia pôsobil ako "minister obrany". Veliteľ rozviedky separatistov a veterán ruskej armádnej rozviedky GRU Sergej Dubinskij a jeho zástupca, penzionovaný dôstojník ruských výsadkárov Oleg Pulatov.

Dubinskij je údajne v spise označený za kľúčového organizátora presunu systému protivzdušnej obrany BUK do Donbasu. Pulatov je podľa ruského denníka Novaja gazeta osobou, ktorá Buk "priamo sprevádzala".

Silene Fredrikszová, ktorej syn a nevesta zahynuli pri zostrelení lietadla a ktorá sa tiež oboznámila so správou JIT, pred novinármi dodala, že podozrivé osoby budú v súvislosti so zostrelením lietadla obvinené z vraždy. Dodala, že nepredpokladá, že by sa obvinení na súd dostavili.

Zdroj: SITA/AP

Ďalšie mená

Agentúra Interfax v stredu medzičasom zverejnila materiál vychádzajúci zo zistení skupiny Belligcat, podľa ktorej sa na zostrelení lietadla Boeingu 777 podieľalo 12 ľudí. Bellingcat uvádza aj meno Valerij Stelmach, ktorý dal pred vystrelením rakety Buk signál, že dopravné lietadlo sa blíži.

Zdroj: bellingcat.com ​

Prepravu komplexu Buk si podľa Bellingcatu objednal šéf povstaleckej rozviedky, údajný agent ruskej tajnej služby GRU Sergej Dubinskij. Zaisťoval tiež jeho prepravu na Ukrajinu a transport späť do Ruska. Skupina Dubinského údajne zohrala kľúčovú úlohu v rozhodnutí o zostrelení lietadla, ktoré povstalci považovali za nepriateľské.

Ďalšie osoby, spojené s útokom na lietadlo Boeing 777, identifikuje Bellingcat ako bývalého plukovníka ruskej armády Olega Pulatova a povstaleckých veliteľov Leonida Charčenka, Eduarda Gilazova a Olega Šarpova. Na útoku sa takisto údajne podieľali príslušníci bojovej skupiny agenta GRU Igora Bezlera Sergej Povaljajev, Valerij Stelmach a Igor Ukrainec a ďalej členovia takzvaného práporu Vostok Alexander Chodakovskij a Alexander Semionov.

Zodpovedná je Moskva

Austrália a Holandsko, ktorých občania pri páde Boeingu 777 zahynuli, obvinili zo zodpovednosti za katastrofu Rusko. Moskva rovnako ako donbaskí povstalci tvrdia, že lietadlo zostrelili Ukrajinci. Tím vyšetrovateľov, v ktorom sú experti z Holandska, Austrálie, Belgicka, Malajzie a Ukrajiny, je s ruskými expertmi v styku, ich prvá konzultácia sa uskutočnila tento rok v marci. Vyšetrovatelia vraj vtedy argumenty ruskej strany pozorne vypočuli, ale tvrdenia o tom, že stroj zostrelilo ukrajinské stíhacie lietadlo, odmietli ako nesprávne.