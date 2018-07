VIDEO Sopka na Havaji opäť úradovala: Turistickú loď zasiahla obrovská hornina

Mladá žena - jedna zo zranených pasažierov - utrpela zlomeninu nohy a je vo vážnom stave. Ďalší zranení utrpeli popáleniny, spresnili úrady. Podľa miestnych médií strechu lode so 49 pasažiermi zasiahla letiaca roztavená hornina vo veľkosti basketbalovej lopty, pričom na palubu popadali menšie skaly.

K incidentu došlo okolo 07.00 miestneho času pri pobreží najväčšieho havajského ostrova. Šlo o jednu z turistických lodí, ktorá ponúka návštevníkov možnosť vidieť miesta, kde prúdy lávy stekajú do Tichého oceánu.

LAVA BOMB! Insane video shows the moment a basketball sized "lava bomb" slammed into a tour boat off the coast of Hawaii Monday morning. The tourists were near Kilauea when a massive explosion happens. At least 23 tourists were injured. Four were taken to the hospital. @FOXLA pic.twitter.com/DssneDtDi6