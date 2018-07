Slováci sledovali futbal v Chorvátsku: VIDEO Úžasná atmosféra, natrieskané bary a ohňostroje

PAG - Aj napriek tomu, že finále Majstrovstiev sveta vo futbale patrilo Francúzom, v Chorvátsku to žilo. Mnoho Slovákov, ktorí sa tam vybrali na dovolenku, zažilo atmosféru osláv strieborných Chorvátov na vlastnej koži.

Nedeľňajšie finále Majstrovstiev sveta vo futbale sledovalo priamo v Chorvátsku okrem domácich aj mnoho Slovákov. Atmosféra bola celý deň úžasná a aj napriek víťazstvu Francúzov, ľudia v noci oslavovali. "Celý deň chodili v dresoch, deti na pláži, predavačky v obchodoch, čašníci, všetci," opísal nám Martin, ktorý sa tam vybral na dovolenku.

Zdroj: Maarty

Zdroj: Maarty

Zdroj: Maarty

Zdroj: Maarty

Zdroj: Maarty

Keď začalo finále, pláže sa vyľudnili a všetci sa presunuli do barov sledovať zápas. "Bary boli neuveriteľne plné a atmosféra úžasná. Boli nakúpené ohňostroje a aj keď prehrali, večer a v noci to vyzeralo akoby sa stali majstrami. Všade to žilo," dodal.