Otec zobral synov na dovolenku do Grécka: Hororový koniec, chlapec (†15) zomrel pred očami rodiny

Prenajatý čln mal šoférovať Paul Finnett, výkonný riaditeľ energetickej firmy Aon. Po tom, čo chlapec vypadol zo zadnej časti a zasiahla ho vrtuľa, sa ho jeho rodine podarilo vytiahnuť späť na palubu a prepraviť k brehu, ale čakajúci záchranári už nemohli nič urobiť.

Súrodenci boli na "pánskom výlete" so svojím otcom počas letných prázdnin. Do Grécka pricestovali z Houstonu v štáte Texas, kde bývajú po tom, čo sa muž presťahoval do Ameriky z anglického Littlehamptonu. Podľa denníka The Times sa tak stalo ešte v roku 1994.

Paul má s prvou manželkou Justine Warburtonovou syna Tobyho a Benjamina. Po rozchode sa znovu oženil s Amanou Starkovou, Kaiovou matkou.

Zdroj: FB/Paul Finnett

Keď došlo k tragédii, mal Paul Finnett namierené do hlavného prístavu Gaios na Paxose. Miestny predstaviteľ pobrežnej stráže podľa portálu The Sun povedal, že voda bola rozbúrená s veľkými vlnami a nie ideálna na plavbu rýchlym člnom. Taktiež potvrdil, že medzi ostrovom Korfu a Paxosom platila najvyššia výstraha.

"Zamestnanci ministerstva zahraničia podporujú rodinu britského dieťaťa po jeho smrti v Paxose a sú v kontakte s gréckou políciou," uviedlo britské ministerstvo zahraničia. Starosta ostrova Spyros Vlachopoulos dodal, že chlapec bol prevezený do zdravotného strediska, kde už mohli len skonštatovať jeho smrť a lekári nemohli nič urobiť. "Vyjadrujeme, čo najúprimnejšiu sústrasť a rodine pomôžeme, ako len budeme môcť," povedal.