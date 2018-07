Ľudí šokovala hra detí na rodinnom festivale v Česku: Z FOTO sú zhrození, chudák poník

Obrovská vlna kritiky sa strhla po tom, čo Lucia zverejnila na Facebooku fotografie pomaľovaného poníka. Deti na rodinnom festivale, ktorý sa konal uplynulý víkend, mohli na bieleho poníka maľovať farbami. Zábavný park si zrejme myslel, že to bude vhodná aktivita pre deti.

Zdroj: FB/STOP týrání - tvrdší tresty

Stal sa však presný opak. Fotografie pomaľovaného poníka sa začali na internete šíriť ako požiar. Kritikou nešetrili ani ochrancovia zvierat. Preto sa ešte v noci v sobotu 14. júla zábavný park za svoju aktivitu ospravedlnil, pričom zverejnil fotografiu už očisteného poníka. Park tým chcel dokázať, že na zviera sa maľovalo nezávadnými potravinárskymi farbami, ktorými sa maľuje aj deťom na tvár. Prisľúbil tiež, že v budúcnosti sa podobných aktivít vyvaruje.

Zdroj: FB/STOP týrání - tvrdší tresty

„Veľmi sa ospravedlňujeme, v žiadnom prípade sme nekonali v zlom úmysle. Išlo o aktivitu zábavného parku. Rozhodne sme nechceli deťom dávať zlý vzor toho, ako so zvieratami zaobchádzať, pretože sme použili nezávadné potravinárske farby, ktoré sa bežne používajú, keď sa deťom maľuje na tvár. Ako ukazuje fotografia, samotný poník je v tejto chvíli v poriadku. Nabudúce sa podobných aktivít prísne vyvarujeme,“ napísalo na svojom Facebooku Westernové mestečko Šiklov mlyn.

Pod fotografiou umytého poníka sa nahromadilo vyše 2-tisíc negatívnych komentárov. Ľudia kritikou i ostrými slovami rozhodne nešetrili. Užívatelia sa zhodli najmä v názoroch, že ide o nehoráznosť, týranie zvieraťa, zlú výchovu detí a neospravedlniteľný čin.

Zdroj: FB/Westernové mestečko Šiklov mlyn

„Nebráňte sa nezávadnými farbami, akurát si tým prikurujete. Myslím, že ide hlavne o neštandardné správanie detí, ktorému mal niekto zabrániť. Keď nebudeme deti vychovávať my dospelí, tak sak*a, kto iný? Mali by vedieť, že takto sa k zvieraťu správať nemajú! Vôbec nejde o farby, bože! Tým sa naozaj neobhájite,“ odkázala rozhorčená Blanka.

Aktivita zábavného parku pobúrila aj Martinu. „To ako vážne? Keď nedokážete pre deti vymyslieť normálnu zábavu, tak sa na to radšej vykašlite! Totálne dno, maľovať po zvieratách. Je to neospravedlniteľné.“ Užívateľ Karel poznamenal, že zlyhali predovšetkým rodičia detí, ktorí im dovolili, aby na poníka vôbec maľovali. „Najviac ma sklamali rodičia tých detí. To je ukážka tejto doby v Česku,“ zdôraznil Karel s tým, že ak by to spravilo jeho dieťa, dostalo by za to pár výchovných.

Zdroj: FB/STOP týrání - tvrdší tresty

„Aj keby to poníkom neublížilo fyzicky, tak to ubližuje zo vzťahovej stránky – stávajú sa pre deti niečím iným, než zvieraťom, o ktoré sa treba starať. Stávajú sa potom pre ne akousi vecou, s ktorou si môžu robiť, čo ich napadne. A to je na tom to najhoršie,“ myslí si Jarmila.

