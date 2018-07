Prelet nad Trumpovým hniezdom: Pátrajú po záhadnom paraglajdistovi v Škótsku

Prelet s transparentom bol podľa Greenpeace protestom proti Trumpovej environmentálnej a prisťahovaleckej politike. Organizácia v stanovisku uviedla, že keď sa nad rezortom objavil klzák, Trump sa pred ním bežal skryť do vnútra budovy. Ako dodala, o prelete informovala políciu desať minút predtým, než sa paraglidista dostal k Turnberry.

Trump pricestoval do svojho škótskeho rezortu v rámci štvordňovej návštevy Veľkej Británie. Tú odštartoval vo štvrtok, pričom sa stretol s premiérkou Theresou Mayovou aj kráľovnou Alžbetou II. Návštevu amerického prezidenta sprevádzajú protesty, ktoré by mali pokračovať aj v sobotu. Podľa predpokladov by sa na demonštráciách po celom Škótsku mali zísť tisícky ľudí.