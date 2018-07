V Nemecku úradovali hakeri: Zaútočili na výskumné centrá chemických zbraní, indície vedú k Rusku

Indície podľa týchto zdrojov naznačujú, že atak smeroval z Ruska. Vlna kybernetických útokov na firmy a organizácie podobného charakteru v Nemecku i ďalších štátoch starého kontinentu pokračuje už od vlaňajšieho leta.

Spolkový úrad pre ochranu ústavy mieni, že útoky, ktoré sa odohrali v období od augusta 2017 do júna 2018, zrejme ešte pretrvávajú. Ich priebeh je vždy rovnaký. Zdanlivo neškodný dokument vo formáte textového editora Word je prílohou elektronickej správy. Pri otvorení program žiada od terča útoku súhlas so spustením podprogramov a ak dôjde k takémuto súhlasu, útočník sa môže dostať k dôverným údajom alebo manipulovať celé IT systémy.

BfV sa domnieva, že za útokmi je zrejme ruská hakerská skupina Sandworm, špecializujúca sa na kybernetickú sabotáž a považovaná expertmi nemeckého úradu za jednu z najnebezpečnejších aktívnych hakerských skupín planéty. Práve ona mala stáť v roku 2015 aj za útokom na istú jadrovú elektráreň na Ukrajine, po ktorom zostalo dočasne bez elektrickej energie 220.000 ľudí.

Kybernetické útoky špionážneho charakteru spomínaných hakerov boli v minulosti namierené aj proti vládam niektorých západných štátov a proti Severoatlantickej aliancii. Cieľom ich najnovších útokov nebolo podľa BfV iba získanie dôverných materiálov, ale aj ochromenie informatických systémov.