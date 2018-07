Dvojica Britov bola vystavená veľkej dávke látky novičok: Jedna z obetí je stále v kritickom stave

Otrávená žena, ktorú polícia identifikovala ako 44-ročnú Dawn Sturgessovú, medzičasom v nemocnici v meste Salisbury otrave podľahla. Jej partner Charlie Rowley (45) je naďalej v kritickom stave.

"Ich reakcia bola taká silná, že mala za následok Dawninu smrť a to, že Charlie je v kritickom stave. Znamená to, že museli dostať vysokú dávku, a my pracujeme s hypotézou, že sa museli dostať do kontaktu s nádobou, ktorá látkou obsahovala," povedal Basu,, pričom dodal, že pátranie po tejto nádobe je teraz hlavnou úlohou polície.

Zdroj: SITA/AP Photo/Matt Dunham

Polícia zatiaľ nevie, či najnovší prípad otravy novičkom súvisí s prípadom ruského dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije, ktorých našli otrávených touto látkou 4. marca v meste Salisbury. To je od Amesbury vzdialené len niekoľko kilometrov. Z otravy Skripaľovcov obviňuje Británia Moskvu, ktorá akúkoľvek spojitosť s prípadom odmieta. Otrava Skripaľa a jeho dcéry vyvolala diplomatickú vojnu medzi Ruskom a Západom.

Kremeľ obvinenia odmieta

Rusko odmietlo myšlienku, že by mohlo stáť za otrávením ženy, ktorá podľa britských úradov zomrela po tom, čo sa dostala do kontaktu s rovnakou nervovoparalytickou látkou ako v marci bývalý ruský špión Sergej Skripaľ a jeho dcéra. Kremeľ označil takéto tvrdenie za "absurdné".

Vyhlásenie prišlo deň po tom, ako britská polícia oznámila, že 44-ročná Dawn Sturgessová, matka troch detí, zomrela v nemocnici po tom, ako bola vystavená účinkom sovietskej bojovej látky novičok.

"Domnievame sa, že v každom prípade by bolo dosť absurdné obviňovať Rusko z otrávenia Sturgessovej", vyhlásil v pondelok Dmitrij Peskov, hovorca ruského prezidenta Vladimira Putina. Dodal, že Moskva je "hlboko znepokojená pretrvávajúcou prítomnosťou tejto jedovatej látky na britskom území". Podľa neho to "nepredstavuje nebezpečenstvo len pre Britov, ale aj pre iných Európanov", informovala rozhlasová stanica Slobodná Európa (RFE/RL).

Stanovisko Kremľa je v súlade s jeho opakovaným popieraním ruskej účasti na kauze Skripaľovcov, ktorí sa dostali do kontaktu s novičkom začiatkom marca. Obaja boli v kritickom stave, po niekoľkých týždňoch strávených v nemocnici sa však zotavili. Prípad vyvolal diplomatické napätie medzi Moskvou a Západom.

Británia obvinila ruskú vládu zo spojitosti s útokom touto bojovou látkou vyvinutou v bývalom Sovietskom zväze. Moskva tieto obvinenia odmieta. Británia následne vyhostila 23 ruských diplomatov, ktorí boli podľa Londýna špiónmi a v dôsledku tohto incidentu prerušila s Ruskom kontakty na najvyššej úrovni.

Moskva recipročne nariadila vyhostenie rovnakého počtu britských diplomatov zo svojho územia a zatvorenie prevádzok kultúrno-vzdelávacej organizácie British Council v Ruskej federácii. Britské úrady tvrdia, že Sturgessovú a jej priateľa Charlieho Rowleyho našli v bezvedomí 30. júna v meste Amesbury, ktoré leží menej než 20 kilometrov od mesta Salisbury, kde boli otrávení Skripaľovci. Rowley (45) je hospitalizovaný a nachádza sa v kritickom stave. Sturgessovej úmrtie vyšetruje britská polícia ako vraždu.