Slováci POZOR! Na obľúbenú destináciu smeruje hurikán: VIDEO Úrady varujú pred najhorším

Aktuálne sprevádza hurikán Beryl vietor s rýchlosťou 130 kilometrov za hodinu a na ostrov Dominika by mohol priniesť 15 až 30 centimetrov zrážok. Ostrovný štát sa pritom stále spamätáva z následkov hurikánu Maria, ktorý tu vlani na jeseň udrel ako búrka najničivejšej kategórie.

Beryl sa je momentálne na päťstupňovej škále klasifikovaný ako hurikán prvej kategórie. Mohol by ešte zosilnieť, po víkende ale má podľa amerických úradov začať slabnúť.

It may not look like it, but #Beryl is the first Atlantic #hurricane of the season. The compact storm, seen here from #GOESEast, could hit parts of the Caribbean early next week. Follow the National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) for the latest: https://t.co/LKm2zT1u2T pic.twitter.com/XskdXmOUNz