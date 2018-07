Merkelová otočila, došlo nedorozumeniu: O ničom sme nerokovali, vláda je naďalej v ohrození

BERLÍN - Nemecká kancelárka Angela Merkelová ľutuje, že ohľadom prísľubu Česka a Maďarska dohodnúť sa na prijímanie migrantov z Nemecka došlo k nedorozumeniu. Povedala to dnes v rozhovore s televíziou ZDF. Nie je podľa nej isté, či sa dnes podarí vyriešiť spor s bavorskou Kresťanskodemokratickou úniou (CSU) ohľadom migrácie, ktorý ohrozuje existenciu nemeckej vládnej koalície.

„Vôbec nič sme nevyrokovali, ide o rozhovory, ktoré by sa mohli konať,“ povedala Merkelová, ktorá o prísľube 14 krajín dohodnúť sa na urýchlenom navrátení migrantov registrovaných v inej krajine EÚ písala v liste svojim politickým partnerom.

Medzi štátmi, ktoré spomínala, boli i Česko, Maďarsko a Poľsko, ktoré jej migračnú politiku dlhodobo kritizujú. Všetky tri krajiny popreli, že s nimi Nemecko o tejto záležitosti rokovalo a prípadnú dohodu odmietli. Avšak podľa hovorcu nemeckej vlády česká strana vyjadrila ochotu rokovať o dohode ohľadom zlepšenej spolupráce pri vracaní migrantov z Nemecka do štátu EÚ, v ktorom boli zaregistrovaní.

Situácia je vážna

„Je to vážne, to vie každý,“ zhodnotila kancelárka spor o migrácii s CSU, sesterskou stranou jej Kresťanskodemokratickej únie (CDU), ktorých dekády trvajúci zväzok je teraz v ohrození. Povedala však, že chce s CSU ďalej spolupracovať. CSU čakajú na jeseň zemské voľby a s vidinou, že voliči v Bavorsku prejdú ku krajne pravicovej predstaviť alternatívu pre Nemecko, volá strana po tvrdšom prístupe k problematike migrácie.

„Zdieľam názor CSU, že je potrebné obmedziť počet imigrantov, ktoré do Európy privádzajú pašeráci a tiež zdieľam názor, že žiadatelia o azyl si jednoducho nemôžu vyberať, do akej krajiny chcú ísť,“ uviedla kancelárka. S CSU ju vraj rozdeľuje len to, akým spôsobom migráciu obmedziť. O prístupe k migrácii a o spore medzi CSU a Merkelovou dnes na oddelených stretnutiach rokujú vrcholní politici oboch strán.