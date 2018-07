Nemecko zažehnalo vládnu krízu: Niekoľkohodinová debata Merkelovej sa skončila kompromisom

Minister vnútra Seehofer zostáva podľa tejto dohody vo vláde a taktiež vo funkcii šéfa Kresťanskosociálnej únie (CSU). Dohoda vznikla na krízovom summite strán únie CDU/CSU, ktorý sa v pondelok večer konal v Berlíne.

"Dohodli sme sa," povedal Seehofer po skončení rokovaní a potvrdil, že zostáva vo funkcii. Dosiahnutý kompromis "zabráni nelegálnemu prisťahovalectvu na hranici medzi Nemeckom a Rakúskom", dodal. Dohoda podľa neho vyrieši spôsob, akým na nemecko-rakúskej hranici dôjde k zastavovaniu migrantov smerujúcich do Nemecka protiprávne.

Merkelová súhlasila so zriadením tzv. tranzitných zón na hranici s Rakúskom, odkiaľ budú vracaní migranti registrovaní inde v Európskej únii. V týchto uzavretých centrách v Bavorsku by mali byť umiestnení žiadatelia o azyl, ktorých dokumenty by mali byť posudzované v zrýchlenom konaní. Utečenci by tranzitné zóny až do ukončenia konania nesmeli opustiť. Seehofer ani Merkelová ďalšie podrobnosti zmienenej dohody nešpecifikovali.

Spor súvisiaci s migráciou a azylovou politikou Nemecka medzi CSU a sesterskou Kresťanskodemokratickou úniou (CDU) ohrozoval budúce fungovanie celej nemeckej vládnej koalície. Po vystúpení CSU z vládnej koalície by kancelárke Merkelovej hrozila strata koaličnej väčšiny a krajine politická kríza.

SPD uvítala kompromis

Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD), koaličný partner únie CDU/CSU, uvítala dohodu, ktorú tieto dve sesterské strany v spore o azylovú politiku Nemecka dosiahli, ich kompromis však zatiaľ neodsúhlasila, píše v noci na stredu agentúra DPA.

Na začiatku sme to iba prediskutovali, povedala predsedníčka koaličnej SPD Andrea Nahlesová v noci na utorok po stretnutí koaličnej rady predstaviteľov CDU, CSU a SPD v Berlíne. "Stále existuje veľa otázok, ktoré chce SPD so svojimi odborníkmi a výbormi strany v utorok prediskutovať. O 18.00 hod sa potom uskutoční ďalší koaličný výbor," pokračovala Nahlesová. "Myslíme si, že je to dobré, že sa dohodli," zhodnotila.

Konzervatívny blok CDU/CSU vládne v Nemecku spoločne so sociálnymi demokratmi SPD v rámci tzv. veľkej koalície a preto blok o výsledkoch dosiahnutého kompromisu zástupcov SPD informoval ešte v pondelok neskoro večer. Nemecká kancelárka Angela Merkelová a minister vnútra Horst Seehofer dosiahli v pondelok večer kompromisnú dohodu týkajúcu sa sporu okolo azylovej politiky krajiny, v dôsledku ktorého bolo ohrozené ďalšie pokračovanie vlády.

Minister vnútra Seehofer zostáva podľa tejto dohody vo vláde a taktiež vo funkcii šéfa Kresťanskosociálnej únie (CSU). Merkelová súhlasila so zriadením tzv. tranzitných stredísk na hranici s Rakúskom, odkiaľ budú vracaní migranti registrovaní inde v Európskej únii. Dohoda vznikla na krízovom summite strán únie CDU/CSU, ktorý sa v pondelok večer konal v Berlíne.