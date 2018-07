Nebudete mi skákať po hlave: Merkelová čelí tvrdému útoku zo strany ministra vnútra

Generálny tajomník koaličnej Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Lars Klingbeil sa pre tamojšie médiá vyjadril, že strany únie stratili akýkoľvek cit pre to, aký trvalý chaos spôsobili.

Jeho stranícky kolega, podpredseda Spolkového snemu (Bundestagu) Thomas Oppermann kritizoval ministra vnútra Horsta Seehofera, ktorý podľa jeho názoru mal všetky možnosti na postupnú realizáciu svojej azylovej politiky, avšak namiesto práce sa hanebne zaplietol do diskusií o princípoch.

Podpredseda SPD Ralf Stegner vyzval strany únie, aby ukončili trápny spor a vrátili sa späť k serióznej vládnej práci, a to neodkladne. Informácie prinieslo internetové vydanie denníka Bild i tlačová agentúra DPA.

Podpredseda opozičných liberálov z FDP Wolfgang Kubicki hovoril v súvislosti so sporom dokonca o predčasných voľbách v krajine. Podľa jeho názoru robia tak strany únie CDU/CSU, ako aj SPD všetko pre to, aby preukázali, že nie sú už schopné realizovať spoločnú politiku. Ak je to tak, nebolo by od neho nič mimoriadne povolať občanov k volebným urnám, vyplynulo z jeho slov pre spravodajskú rozhlasovú stanicu rbb-Inforadio. FDP podľa jeho slov nepodporí žiadnu menšinovú vládu v Berlíne.

Aj samotný Horst Seehofer prispel k eskalácii napätia medzi sesterskými stranami CDU a CSU pred ich prebiehajúcim krízovým rokovaním na úrovni vedení vyjadrením pre mienkotvorný denník Süddeutsche Zeitung, v ktorom okrem iného vyhlásil: "Nenechám sa prepustiť kancelárkou, ktorá je kancelárkou iba vďaka mne. Podľa vlastných slov vníma svoju situáciu ako "nepredstaviteľnú", pretože "osoba, ktorej pomohol do kresla, ho vyhadzuje".

Zelení a SPD podozrievajú Seehofera

Parlamentná frakcia nemeckých zelených požiadala v pondelok predsedu zákonodarného zboru Wolfganga Schäubleho o preskúmanie, či spolkový minister vnútra a predseda Kresťanskosociálnej únie (CSU) Horst Seehofer nezneužil zdroje rezortu neprípustným spôsobom na prípravu svojho "masterplánu" o azylovej politike.

To by podľa názoru Britty Hasselmannovej, ktorá v zastúpení frakcie zelených podpísala list adresovaný šéfovi Bundestagu, bolo neakceptovateľnou spreneverou štátnych prostriedkov na stranícko-politickú prácu.

Za otázkou položenou v liste, ktorý má k dispozícii agentúra DPA, je fakt, že na titulnej strane dokumentu, ktorý donedávna poznal iba vybraný okruh Seehoferových blízkych spolupracovníkov a minister ho počas víkendu predložil členom predsedníctva CSU, nie je Seehofer uvedený ako šéf rezortu, ale ako predseda CSU.

Hovorkyňa spolkového rezortu vnútra v reakcii uviedla, že ide o verziu, ktorú Seehofer predložil ako líder CSU, nie ako minister vnútra. Na mninisterstve sa na dokumente ďalej pracuje. Existuje však iba jeden masterplán, dodala podľa DPA a internetového vydania denníka Bild.

Zo zneužitia rezortu vnútra podozrieva CSU medzičasom aj jej koaličný partner - Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD). Jej predstaviteľ Johannes Fechner pre denník Handelsblatt konštatoval, že ak si CSU nechá svoj plán migračnej alebo azylovej politiky napísať na ministerstve vnútra, ide už o silnú kávu.