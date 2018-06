Najhoršie prebudenie rodičov: Keď sa matka pozrela do otcovho náručia, skamenela od hrôzy

RALEIGH - Carmine Martino (20) zo Severnej Karolíny prežíva najhoršie obdobie svojho života. Spolu s priateľkou Hayley Gavrilisovou (20) sa veľmi tešili z ich novorodeniatka, no netrvalo dlho a všetko šťastie sa zmenilo na obrovský smútok. Stačil jeden neuvážený krok a ich rodina sa úplne rozpadla. Mladý otecko teraz varuje aj ostatných, aby neurobili rovnakú chybu ako on.

V novembri minulého roka prišlo v dome mladého páru k strašnej tragédii. Hayley zaspala približne o siedmej večer a prebudila sa o polnoci. Nemala v pláne spať tak dlho, ale bola úplne vyčerpaná. Okamžite si všimla, že Carmine zaspal tiež, ale nikde nevidela ich dvojmesačné bábätko. Myslela si však, že ho odniesol do postieľky.

Keď sa ho však opýtala, kde je Lucas, vyzeral byť veľmi zmätený. Zdvihol ruku a vtedy zbadali malé telíčko uväznené medzi jeho ramenom a operadlom kresla. Dieťatko sa udusilo v otcovom náručí. Aj napriek tomu, že ho Carmine začal okamžite oživovať a privolaná záchranka prišla o 12 minút, už sa nedalo nič robiť.

Zdroj: profimedia.sk

Mladík berie všetku vinu na seba a tvrdí, že pri svojej rodine, ktorú mal chrániť, úplne zlyhal. Od toho strašného momentu trpí postraumatickou stresovou poruchou a každý deň sa snaží vyrovnať s desivou realitou. Obrazy toho, ako poskytuje synčekovi prvú pomoc, ho však budú prenasledovať do konca života. Musí sa naučiť jednoducho žiť s tým, čo sa stalo.

Vysokoškoláčka Hayley trpí depresiou, záchvatmi paniky, úzkosti a plače aj desaťkrát denne. "Stále prežívam smútok a každý deň sa to zhoršuje. Mám problémy so spánkom, v noci si premietam všetky detaily. Predtým, ako Lucas zomrel, nebola som nábožensky založená, preklínala som boha za to, čo sa stalo, ale uvedomila som si, že ak neverím v boha, kam odišiel môj syn? Kde si ho mám predstaviť, ak to nie je nebo?" citoval zdrvenú Hayley portál thesun.co.uk.

Zdroj: profimedia.sk

Pitva určila ako príčinu Lucasovej smrti pozičnú asfyxiu. Mladý pár, ktorý sa rozišiel mesiac po tragédii, teraz varuje ostatných rodičov pred nebezpečenstvom zaspania s novorodencom. "Mohlo sa to stať komukoľvek, a preto chcem o tom hovoriť. Bola to jedna malá chyba, preto je také dôležité zvyšovať o tom povedomie," povedal Carmine, ktorý pracuje v stavebníctve.