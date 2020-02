Dobrá voľba nepodporí mimoriadnu schôdzu: Nebude asistovať pokusu o generálku koalície s ĽSNS

BRATISLAVA - Smer mal 12 rokov na to, aby 13. dôchodok ako aj ďalšie opatrenia nielen pre seniorov presadil.

Ako zdôraznil Tomáš Drucker: „Občania si 13. dôchodok nepochybne zaslúžia a DOBRÁ VOĽBA pôjde do takej koalície, ktorá prijme tento záväzok presadiť ho už v prvom roku.”

„Ak by to SMER naozaj myslel úprimne s ľuďmi v núdzi, tak by napríklad zákon o dlhodobej zdravotnej starostlivosti o odkázaných ľudí nestiahol v decembri minulého roka z parlamentu, údajne pre nedostatok času na jeho schválenie,” doplnil Drucker.

„Sme presvedčení, že všetky kreslá normálnych politikov zostanú v utorok prázdne a nebudú robiť komparz na generálke koalície Smeru s extrémistami,” uviedli poslanci NR SR a kandidáti za stranu DOBRÁ VOĽBA Katarína Cséfalvayová, Peter Kresák a Martin Fedor.