VOĽBY 2020 KDH navrhuje viaceré opatrenia pre podporu rodiny, manželstva i života

"Som rád, že sú definované priority prípadnej vlády zmeny a to je spravodlivosť, školstvo a zdravotníctvo. Súhlasíme s tým, plus my sme si pridali našu prioritu. Nie je to vesmírny program ani železničná doprava, ale je to, samozrejme, rodina," uviedol líder hnutia Alojz Hlina.

Hnutie vo svojom programe stavia na rodine ako základnej bunky spoločnosti, na manželstve ako zväzku muža a ženy a na ochrane života od jeho počatia po jeho prirodzenú smrť. V rámci podpory rodiny navrhuje napríklad daňový bonus pre zachovanie autonómie a slobody rodiny, zníženie dane za vernosť, či tzv. "DVD" dôchodok. "Deti, ktoré sa nenarodili pred 15 rokmi, sa už nenarodia. Demografická kríza je veľká a budeme musieť riešiť dôchodkový systém. My ho nazývame "dobre vychované dieťa," čo je najgarantovanejší dôchodok, aký vám kto môže dať," poznamenal Hlina.

Opatrenia KDH

Medzi ďalšie opatrenia patrí okrem iného tehotenský príplatok od 16. týždňa tehotenstva vo výške dvojnásobku rodičovského príspevku, zabezpečenia bývania pre rodiny či spoločné daňové priznanie pre odbúranie byrokracie na úradoch. Konkrétne opatrenia navrhuje hnutie aj v prípade manželstva, a to napríklad predmanželské prípravy či manželské poradne, keďže manželstvo má byť o kompromise a netreba ho rozdeliť "pri prvom zakývaní, pri prvom probléme".

Zdroj: TASR/Dano Veselský

KDH chce zároveň hovoriť aj za tých, ktorí sa ešte nemôžu brániť, ako aj za tých, ktorí sa už nemôžu brániť. Jedným z jeho cieľov je ochrana života od jeho začiatku do konca. "Niekto sa ešte nemôže brániť a niekto sa už nemôže brániť. A tu nastupuje úloha spoločnosti a politických strán. A nech sa nikto nehnevá, ale kresťanskí demokrati budú hovoriť aj za nich, za tieto hlasy," zdôraznil Hlina. V rámci zákona za život sa chce zamerať hnutie na zabezpečenie starostlivosti a dôstojnosti v každom veku či zdravotnom stave. Myslí sa napríklad na včasnú intervenciu, paliatívnu a hospicovú starostlivosť či zlepšenie zdravotnej starostlivosti.

Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára, kandiduje v nich 25 politických subjektov. Stáť budú viac ako 12,6 milióna eur. V ére samostatného Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby v poradí. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.